Událost, která se stala v září 2012 v afghánské provincii Lógar, změnila život celé rodině Lukáše Hirky. Ten musel postupně podstoupit řadu náročných operací. Přes vojenské nemocnice ve Střešovicích a Olomouci se nakonec dostal do Sanatorií Klimkovice, kde se specializují na neurorehabilitaci.

„Přesně tohle jsem potřeboval. V sanatoriích odvedli obrovský kus práce. A to nejen terapeuti, ale i moje maminka, která byla celou dobu se mnou,“ uvedl Lukáš Hirka, který momentálně žije se svými rodiči v Lučině. „Je tady krásná příroda a klid. Nic nám tady nechybí. Navíc je to pro nás strategické místo, protože to odtud není daleko k lékařům, za kterými pravidelně jezdím,“ pokračoval. „Jsem rád, že můžu být prospěšný pro další lidi, kteří se musí prát s nepřízní osudu. Rozhodně nepotřebuji, aby mě někdo poplácával po zádech nebo dokonce litoval. O nic takového nestojím. Potěší mě však, když svým příběhem dodám sílu a odhodlání těm, kteří to potřebují,“ poznamenal.

Čtyřiatřicetiletý rodák z Frýdku-Místku se neustále snaží dělat pokroky. Kdo by čekal, že celé dny jen vysedává u televize nebo polehává, hodně by se pletl.

„Vstávám okolo páté hodiny, protože říkám, že ranní ptáče dál doskáče. Vyvenčím svého kamaráda, asistenčního psa, který je mým věrným parťákem, takže se o něj vzorně starám. Přes den pak hodně čtu a studuji, třeba Bibli, protože víra mi ohromně pomáhá. Handicapovaná kamarádka mě pak učí angličtinu a další, která je nevidomá, španělštinu. Moc rád také maluji a trénuji, protože jsem se dal na para atletiku. Házím oštěpem, diskem, trénuji i vrh koulí,“ přiblížil Hirka, který už před třemi lety dostal boty od armádních sportovců Barbory Špotákové, Jiřího Ježka a Davida Svobody.

„Atletika mě ohromně baví, na každý trénink se neskutečně těším. Je to pro mne další výzva,“ zdůraznil novodobý válečný veterán s tím, že po celou dobu se jeho nejbližší vždycky snažili co nejvíce pracovat s jeho hlavou.

„Říkám, že hlava „zabíjí“. Člověk nesmí pořád myslet jen na to špatné. Proto je nesmírně důležité pracovat s hlavou v každé denní situaci. Je to docela složité téma, o kterém by se dalo mluvit hodiny,“ poznamenal Lukášův otec Jiří Hirka. „Naším ohromným koníčkem jsou motorky. Když si Lukáš potřebuje vyčistit hlavu, jezdíme se projet po okolí nebo se vydáme na celodenní výlet.“

Kromě podpory rodiny a spousty kamarádů si Lukáš velice cení také výborného vztahu s Armádou ČR, se kterou je dodnes v úzkém kontaktu. A i díky tomu, jaký osud jej potkal, se umí radovat z maličkostí, které jiní považují za samozřejmosti.

„Vždycky, když se v pět ráno probudím, jsem šťastný, že se mi nezdálo nic špatného, škaredého. Zažil jsem totiž hodně nocí, kdy jsem vůbec nespal. Jsem vděčný za každé ranní probuzení, za cokoliv, co jsem schopný udělat během dne. Jsem rád, když můj příběh může někomu pomoct. Potěší mě, že si můžu dát dobré jídlo, zajít mezi kluky do armády. Raduji se z toho, že byl krásný den, že jsme byli na výletě. Těším se a raduji z drobností a maličkostí. Pro mě jsou to velké věci. Dneska je mít můžu, zítra nemusím,“ uzavřel Lukáš Hirka.