„Výjimečná situace roku 2020 způsobená koronavirovou epidemií jednoznačně ovlivnila a minimalizovala dění v běžném životě každého z nás. Nejinak je tomu i v pořádání 18. ročníku největší výstavy betlémů v České republice, kterou pořádá Tiskárna Kleinwächter ve Frýdku-Místku, a na kterou se jistě těšili nejenom naši stálí hosté, ale i ti, kteří se na výstavu chystali v tomto roce poprvé,“ poznamenal Josef Kleinwächter.

Ten výstavu pořádal v předešlých letech vždycky ve dnech 26. a 27. prosince. Velkou měrou mu vždycky pomáhají Daniel Adámek a Jiří Bílecký, kteří jsou tak v rolích spoluvystavovatelů.

„Ne nadarmo je tato výstava považována za největší v České republice. V roce 2019 nabídla ke shlédnutí 204 betlémů a navštívilo ji více jako 12 000 hostů. A za 18 let naši výstavu spatřili i návštěvníci ze Slovenska, Polska, Německa, Finska, Holandska, Anglie, Ruska, Turecka, Indie, Jižní Afriky, Kanady, USA, Mexika, Argentiny, Austrálie a Peru,“ vyjmenoval Kleinwächter a dodal, že sbírka se nadále rozrůstá i díky dárcům, kterým děkuje a prosí je, aby ji podpořili betlémem. „Sbírka dělá radost všem příchozím, a nakonec i samotným dárcům, pokud na výstavu přijdou.“

Rok 2020 je pro Josefa Kleinwächtera a jeho spoluvystavovatele velice významný i tím, že byli pozváni pořadateli největší světové výstavy betlémů, která se každoročně koná v historické aréně vystavěné Římany v roce 100 našeho letopočtu v italské Veroně.

„Komise vystavovatelů pro účel světové výstavy vybrala 24 exponátů z naší sbírky. Je to pro nás vystavovatel, obzvláště pro mne, zakladatele výstav, jedno z největších ocenění, kterého se mi v mém životě dostalo a nebylo jich málo,“ zdůraznil frýdecko-místecký tiskař.

„Bohužel vzhledem k vyhlášení nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru, který je vyhlášen jak v České republice, tak i v Itálii, a dalších evropských zemích, se výstava v roce 2020 nebude konat ani ve Veroně. I přesto máme dobrou zprávu. Pozvání do Verony platí i pro Vánoce 2021. Pokud se budeme moci zúčastnit, bude to svátek nejenom pro město Frýdek-Místek, ale i pro naši farnost i pro Ostravsko-Opavskou diecézi,“ podotkl Kleinwächter, který věří, že příští rok hrozba koronaviru pomine a bude tak moct se spoluvystavovateli znovu uspořádat výstavu, kterou musel v posledních ročnících přemístit z tiskárny do větších prostor 8. základní školy.

„Za tuto možnost a podporu děkujeme primátoru Frýdku-Místku Michalu Pobuckému a ředitelce školy Ivetě Wilczkové. Velké poděkování patří také hostům výstavy, kteří vysokou účastí a nebývalým zájmem nás vystavovatele neustále motivují k ještě intenzivnější přípravě oslavy českých Vánoc. K oslavě a prožití svátků narození Ježíše Krista, který skromně v jeslích položený, rozzařuje tváře nás všech, kteří jsme se doposud setkávali každým rokem 26. a 27.prosince u příležitosti výstavy,“ uzavřel Kleinwächter.