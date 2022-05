Zázrak skrytý kousek za hranicemi! "Polské Maledivy" vyrazí dech, podívejte se

"Navazujeme na kultovní akci z roku 1989. Akce Ahoj, lidi proběhla v podchodu před 33 lety (12. května 1989) a byla akcí nastupující generace ostravské umělecké scény 80. let, která nechtěla být spojována s žádnými oficiálními strukturami. Nejsme jejich epigony, ale chceme navázat na jejich aktivitu a angažovanost ve tvorbě a k životu v měnícím se městě. Proto jsme symbolicky zvolili termín konání happeningu 12. a 13. května 2022," vysvětlují zde pořadatelé dále.

A co tedy akce nabízí? Výstavy, performance, koncerty, filmové projekce či přednášky a platformu pro diskusi o veřejném prostoru. Co je to vlastně veřejný prostor? Čí je? Kdo ho spravuje? Jak ho kultivovat? Kdo rozhoduje o tom, jak má vypadat? To vše jsou otázky, které se zde řeší.