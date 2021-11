Bobři se zabydleli v místě, kde řeka protéká v těžko přístupném údolí. Jen pár kroků od osoblažské úzkokolejky začíná pravá divočina. Výletníci při návštěvě bobřího království musí překonávat příkré svahy, bažiny a džungli, ale stejně přes stromy uvidí jen zlomek bobřího díla.Zdenek Caisberger je nejen pilot dronu, ale také romantik, který své fotografie publikuje společně s básničkami.

„Bobři, ti jsou dobří, dělají si co chcou a hnou nám klidně i krajinou. Ráno lenoší a v nocí pracují a své zuby po soumraků hned startují. Pak házejí jeden strom přes druhý a tok řeky půlí, mění a točí až přecházejí z toho oči. K ránu se pak za svým dílem ohlednou a do svých nor spokojeně ulehnou,“ napsal Zdenek Caisberger ke své fotoreportáži.

Jeho postřehy jsou vtipné a výstižné.Tři roky bobři u Slezských Rudoltic budovali třístupňovou kaskádu. V říjnu 2020 ale přišla tak silná povodeň, že voda všechny bobří hráze protrhla. Navíc si zde řeka vymlela nové koryto. Tam kde dřív byla vodní hladina, po destrukci hrází zůstalo jen bahno. Původní koryto se změnilo ve slepá ramena se stojící vodou. Voda zpomalila, a tím se změnilo také odnášení a ukládání sedimentů v korytě.

Před rokem jsme byli zvědaví: jak si bobři vyhodnotili své zkušenosti z povodní? Nikdy dříve tady tak velkou vodu nezažili. Pustí se do oprav protržené hráze? Postaví nové? Přesunou se jinam? Rok po povodni už bahno z původní zátopy zarostlo travinami. Voda stojící ve slepých ramenech zezelenala řasami.

Dnes už je vetší část původní zátopy už je zase pod vodou. Níže po proudu jsou v korytě Lužné zárodky dvou nových hrází. Mohutné stromy najednou stojí ve vodě a postupně odumírají. Další stromy padly pod náporem bobřích hlodáků.

Těžko říct, která vodní plocha je dílem bobrů a která tu vznikla jako následek povodní. Každopádně v údolí Lužné bobři a povodně nastartovali fascinující proměny ekosystému. Je poučné i zábavné tento nekonečný proces pozorovat.