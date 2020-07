„Jsem sestřenka zabitého policisty,“ řekla Deníku Petra K. z Ostravy (celé jméno si kvůli zachování soukromí nepřála zveřejnit – redakce je má k dispozici), která požádala o možnost poděkovat tímto prostřednictvím policii i médiím. Tragická událost navždy poznamenala celou rodinu.

„Nám již Pavlíka nikdo nevrátí, už se nebudeme při rodinných oslavách smát, ale budeme plakat a neustále probírat to, že tak hodný člověk už není mezi námi kvůli zrůdě. Protože jinak nemůžeme nazvat ženu, která má dvě děti a přitom požívá drogy a alkohol. Poté sedne za volant a zabije, zraní a zmrzačí slušné lidi,“ uvedla příbuzná policisty, podle které je nutné případu nadále věnovat pozornost.

„Máme obrovskou bolest v srdcích. Nyní se chceme soustředit na to, aby řidička byla spravedlivě potrestána. Prosíme úřady o kontrolu jejích dětí a domácnosti, neboť si myslíme, že přístup k drogám naznačuje, že něco není v pořádku jak u ní, tak v jejím okolí,“ domnívá se Petra K., která ocenila přístup policie.

„Chtěli bychom touto cestou poděkovat Policii ČR, všem složkám a kolegům Pavla z práce za podporu a vše, co pro nás dělají. Je neskutečné, jak se dokáží semknout a pomoci. Vážíme si toho a věříme, že nikdy nedopustí, aby takový hrozný čin byl odpuštěn,“ sdělila příbuzná policisty, která ocenila i přístup médií. „Vážíme si toho, že vám není lhostejné, co se stalo a snažíte se poctivě situaci popisovat. Doufáme, že i nadále budete to, jak se případ vyvíjí, sledovat a informovat o něm,“ uzavřela.

Policista, který měl před svatbou, zemřel 5. července v Praze během služby. „Policista z oddělení hlavního nádraží Ostrava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se večer vracel společně s kolegy služebně z Prahy. Jízda směřována do Ostravy však skončila náhle při výjezdu z metropole tragickou dopravní nehodou. Řady moravskoslezské policie opustil policista sloužící sice krátce, avšak který si získal svou pracovitostí a nadšením pro službu, spravedlností a obětavostí srdce kolegů,“ uvedl ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Nehodu způsobila opilá a zdrogovaná řidička. Je obviněna z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky. Stíhání je vedeno na svobodě. Při nehodě byli vážně zraněni další dva policisté.

