S fotografem dostáváme informaci, že jestli to v odpoledních hodinách někde žije třineckými oslavami, bude to právě zde. „No, to jste tu měli být včera. To tu teprve jelo. Končili jsme až v sedm ráno,“ líčí servírka Nikola, která je však už od dvanácti hodin zpět v pracovním procesu. „Jsem tu ráda,“ usmívá se.

Kromě Michala má uvnitř několik hostů, někteří z nich se stále z probdělé noci sbírají. „Jak by řekl Robert Záruba, zlatý hattrick. Pro nás, obyčejné fanoušky, to ale neznamená nic, chleba levnější nebude. Hlavně je to úspěch kluků a především Vency Varadi, který tu vydržel dlouho,“ zmíní Michal končícího hlavního kouče.

Ocelář Svačina: Lépe to ukončit nešlo. Nájezd? Bál jsem se, že budu za blázna

Když jinak projíždíme městem a zjišťujeme, zda hokej hýbe děním i během odpoledne. Upřímná odpověď? Nehýbe. Jako by se nic nestalo. „Potřetí, už je to klasika,“ pokrčí rameny Václav Pukančík, když spěchá z práce v Třineckých železárnách za čekající manželkou na parkoviště. „Ale je to radost,“ přiznává muž, který podle svých slov na hokej chodil už v osmdesátých letech.

„Kdysi jsem jezdíval hodně i na výjezdy, dnes už jen sem tam na domácí utkání. To víte, není tolik času, děti, takže občas vyjde domácí utkání. Už to není jako zamlada,“ mluví s nadsázkou.

ŽÁDNÉ DAVOVÉ ŠÍLENSTVÍ

Jeho kšiltovka s klubovým znakem a projíždějící auto s vlaječkou v blízkosti fabriky jsou však dlouho jedinou známkou, že nedaleko odsud sídlí momentálně nejúspěšnější český hokejový celek. „Určitě to lidem jedno není, prožívá se to tu, ale moc to nedávají najevo. Věřím, že kluci zase vyjedou příští týden autobusem, to bude super,“ doufá Václav Pukančík.

Podobný pohled má i další z pracovníků místního velkého zaměstnavatele Martin Kubala, který postrádal jediného kolegu. „Patří k těm skalním a zarytým fanoušků, samozřejmě měl volno. Ale jinak vše v pohodě,“ povídá klidně s tím, že ani ve svém okolí nic zvláštního nepozoroval. „Žádné davové šílenství tu není,“ říká.

„Odměny by ale mohli dát, když už je sponzorujeme,“ zasměje se Kubala. „Ale ne. Je to pěkné, nicméně je to hlavně jejich úspěch. Jsem sice fanoušek, přál jsem jim to, na hokej občas zajdu, ale nic to se mnou nedělá,“ dodává vzápětí.

Trenér mistrů Varaďa: Nejsem vyhořelý, chci hned trénovat. Proč v Třinci končí?

Lehké zklamání je ale znát na již zmíněném Michalu Misiorzovi. „Je tu strašně mrtvo. Štve mě, že se neoslavuje, a že nás bylo jen pár u autobusu. Na druhé straně vliv mělo, že je pracovní den, odpoledne zase hodně lidí pojede na chaty a chalupy. Snad se to trochu o víkendu zvedne. Uvidíme,“ chce se nechat překvapit.

Nikola má jednoduchý důvod. „Tím, že třeba loni byla korona, tak se letos slavilo ve velkém. Ale jen v noci. Jinak tu není moc kde. My sice jeli do rána, ale všichni okolo zavírají maximálně o půlnoci,“ vysvětluje servírka z PUKu. „To je fakt, v noci to znát bylo. Jak se všichni vraceli domů, byl to rachot,“ přitakává Michal.

MINULÉ TITULY SE PROŽÍVALY VÍCE

PUK však nebyl jediným místem. „Plný dům“ v noci těšil také restauraci Hokejka, ležící hned vedle staré Werk Arény. „Měli jsme tady zrovna akci, pán tu slavil šedesátku, tak se tady všichni koukali i na hokej. Počkejte, mám možná fotky,“ upozorňuje číšnice Kristýna, když začne hledat momentky v mobilu.

„Všichni tu byli šťastní, ale přišlo mi, že ty minulé tituly se prožívaly více. Nevím, no. Možná, kdyby vyhráli tady, ne v Praze, bylo by to jiné,“ připouští ve chvíli, kdy v lokále má úplně prázdno.

Hokejem však ve čtvrtek nežili jen dlouholetí fandové. Naději, že hlediště Werk Arény nezůstane prázdné ani v budoucnosti, mohou Oceláři vkládat do Nikoly s Neomi. Už se totiž chystáme k odjezdu, když mladé školačky s bílo-červenými šálami kolem krků prochází po Náměstí Svobody u místního kulturního centra Trisia.

OBRAZEM: Mistři jsou v Třinci! Oceláře s pohárem vítaly tři desítky fanoušků

„Já na hokej chodím, ve škole se o tom hodně bavíme. Finále jsem sledovala doma s rodiči,“ popisuje Nikola. Její kamarádka byla právě u Trisie. „Na hokeji jsem byla poprvé ve třech letech a baví mě. Oblíbila jsem si ho. A titul jsem užila,“ přiblížila Noemi.

Michal Misiorz rovněž. Zvlášť když jde o hattrick. „Tak jako kdysi byl králem Vsetín, tak teď je naše vláda. I když… Pět titulů v řadě se už asi nikomu nepovede,“ míní a skeptický je i směrem k příští sezoně. „Třinec čtvrtý titul za sebou nezíská, protože hodně hráčů odchází, včetně trenérů. Klubu věřím, jsem však realista. Necháme se ale překvapit,“ poznamenává.

KOUKATELNÝ HOKEJ? SPÍŠE BETON

Václavu Pukančíkovi se líbilo nasazení mužstva. „Velký podíl na tom má Varaďa,“ uvědomuje si. „Škoda, že odchází, ale být na jeho místě, přemýšlím taky takhle. Jsou určitě ještě lukrativnější a pro jeho vývoj zajímavější možnosti,“ soudí Pukančík.

Naopak Martinu Kubalovi se „ocelářský beton“ moc nelíbil. „Třinec byl vždy útočným mužstvem, tohle nebylo moc koukatelné, ale funguje to. Je to účelné a přináší úspěch,“ ví.

Primátorka Třince Věra Palkovská po dalším triumfu Ocelářů: Je to národní svátek

Váží si, že letošní titul nebyl postavený na hvězdných jménech. „Prostor dostali i mladí. Ale nechci chytračit, nejsem žádný odborník. Berte to spíše pohled místního,“ podotýká Kubala.

Sám je zvědavý, jak se s odchodem Václava Varadi klub vyrovná. „Pořád říkají, že má na hokej jiný pohled, než vedení, ale nikdo pořádně nevysvětlil, v čem konkrétně. Osobně si myslím, že vedení chce právě útočnější hokej, víc koukatelný, ale trenér si jede svoje. To je můj názor. Zda to tak je, netuším. Teď přijdou jiní a uvidíme, jak to půjde,“ uzavírá Martin Kubala.