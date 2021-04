Navzdory tomu všemu je Třinec se svými železárnami spojen pupeční šňůrou. Huť byla založena přes 182 lety a z velké části právě díky nim byl Třinec před devadesáti lety povýšen na město. Bez nich by dnes patrně byl nevýznamnou vsí, jakkoli to možná místní nechtějí slyšet.

Když pak vznikla před 150 lety košicko-bohumínská dráha a před třemi lety byl Třinec povýšen na statutární město, čtvero důvodů, proč je dnes Třinec tam, kde je, bylo na světě. Ne nadarmo byl letos oceněn čtvrtým nejlepším městem pro byznys v celé republice.

V městě s klasickou slezskou roztříštěnou zástavbou, což podle primátory Věry Palkovské znamená i nesrovnatelně vyšší náklady na budování infrastruktury a udržování služeb než v jiných městech, si právě na spolupráci s Třineckými železárnami velmi zakládají.

„Dávají lidem nejen práci, ale hodně se podílejí na podpoř a spolupráci v oblasti sportovní, kulturní i sociální. Velké projekty v Třinci řešíme zejména v oblasti dopravy společně. Velký vliv má to, že lidé z managementu jsou z regionu a jeden z majitelů tady dokonce bydlí. Je to jiné než v dalších hutích, kde se střídají vlastníci z různých částí světa a k regionu nemají žádný vztah,“ říká Věra Palkovská, primátorka statutárního a chytrého města.

Nejen v regionu byste marně hledali mnoho zkušenějších představitelů svých měst. Sedmadvacet let už se Věra Palkovská pohybuje na třinecké radnici, dnes magistrátu, jehož je patnáctým rokem starostkou, potažmo od roku 2018 primátorkou. A jak sama říká, práce ji stále více naplňuje! Nejen o dalších plánech třineckého magistrátu v rozhovoru s primátorkou města Věrou Palkovskou čtěte ZDE.

Primátorka Třince Věra Palkovská.Zdroj: Deník/Petr Jiříček

Vyšší liga

Právě za povýšení Třince na statutární město se před několika lety velmi zasadila. Není prý možné spočítat v číslech, co lidem toto označení přineslo, proto coby žena z hokejového města používá sportovní hantýrku.

„Jako město jsme postoupili do extraligy, což znamená, že musíme ukázat, že na to máme a že si to zasloužíme. Je to otázka prestiže, Třinec je účasten řady situací a jednání, a to hodně i přímo s ministry, u kterých by jinak nikdy nebyl,“ říká první žena magistrátu, který nyní dolaďuje nejnovější projekt chytrého souboru – aplikaci Fajny Třinec, od níž město očekává zpětnou vazbu a dialog s lidmi o tom, jak by chtěli město dále rozvíjet.

Město, které zdaleka není jen průmyslové, ale též kulturní a prý dokonce jedno z nejreligióznějších, tedy nejvíce nábožensky založených, v celé republice.

„Na Nový rok se každoročně setkávám až s deseti představiteli církví na území Třince. Vždy mu požehnají a já jsem bytostně přesvědčená, že mu to pomáhá, stejně jako jeho multikulturnost. Máme tady vícero národnostních menšin, silně zastoupené Poláky, dále Slováky, Romy i Řeky. Díky jejich tradicím, zvykům a kultuře jsme pestří, barevní a rozmanití a město to velmi obohacuje,“ těší Palkovskou, primátorku – jak by řekl jeden slovenský primátor partnerské Žiliny – města sice menšího, ale velmi zajímavého.

Velkou část průmyslové zóny při vjezdu do Třince od dálnice zabírají výrobní haly dvou téměř pupeční šňůrou propojených firem. Společnost Steeltec vyrábí zahradní nářadí, sekačky a nejrůznější kovové součástky, které vozí k lakování a montáži do průmyslové zóny v Třinci. Právě tam sídlí také sociální podnik (známější pod dřívějším označením chráněná dílna) Ergon, kde v lakovně a na jednoduchých montážích pracuje až 250 zdravotně znevýhodněných pracovníků. Čtěte ZDE.

Společnost Ergon zaměstnává na 250 lidi se zdravotním handicapem. Výrobní haly jsou spojené se společností Steeltec (na snímcích také).Zdroj: Deník/Petr Jiříček



Největší třinecký projekt? Revitalizace Olše

Místní vědí, že řeč není o budoucnosti, ale o minulosti. Je to už zhruba deset let, co bylo ve východní části regionu dobudováno sto kilometrů kanalizační sítě a také čističky odpadních vod. Spolu s Třincem bylo do prací zapojeno dalších sedm měst a obcí v okolí.

„Byl to miliardový projekt, na který jsme získali dotaci asi 700 milionů korun,“ vzpomíná primátorka Palkovská na odkanalizování Třince, které se výrazně podepsalo na čistotě řeky Olše. „Byl to jeden z největších projektů a máloco v životě mi dalo tak zabrat,“ přiznává věčně usměvavá Věra Palkovská.

Třinec v datech

První písemná zmínka o obci: 1444

Počet obyvatel: 35 002



Významné osobnosti:

Tomáš Klus (*1986), zpěvák

Markéta Konvičková (*1994), zpěvačka

Tereza Mašková, (*1996), vítězka superstar 2018



Zajímavosti

Jeden z největších českých streetworkoutových parků se nachází hned vedle třinecké sportovní haly STaRS. Na hřišti se nachází celkem 24 posilovacích prvků a celé hřiště má rozlohu 25 krát 21 metrů. Přístup na toto hřiště je zdarma, a to v jakoukoli denní dobu a pro kohokoli, kdo by si rád zacvičil. Cvičit se dá na prvcích umístěných výhradně ve venkovním prostředí. Při jejich použití se cvičí s váhou vlastního těla. (zdroj: www.info-trinec.cz)

Projekty roku 2021: parkovací dům a malá Jablunkovská

Hned po zimě se v Třinci začala stavební sezona. Druhou etapou rekonstrukce pokračuje na dohled magistrátu rekonstrukce 730 metrů dlouhé ulice malé Jablunkovské. Při rekonstrukci bude celá ulice rozšířena, čímž po celé její délce vznikne parkovací pruh pro zhruba 130 podélně parkujících vozidel. Nový povrch dostane vozovka i přilehlý chodník, nové budou i přístupy k jednotlivým domům a veřejné osvětlení.

Zároveň také začaly přípravné práce pro následnou výstavbu parkovacího domu na třineckém sídlišti Sosna, který vyroste pod tamním esíčkem do června příštího roku. Nyní probíhají sanační a zpevňovací práce tamní opěrné zdi. Parkovací dům pojme celkem 82 aut a bude mít tři podlaží, každé se samostatným vjezdem. V přízemí lidé zaparkují 28 vozidel, z toho pět míst bude vyčleněno pro řidiče se zdravotním postižením. Ve zbylých dvou podlažích bude v součtu 54 stání. Výstavba parkovacího domu, financovaného z rozpočtu města, má stát kolem 45 milionů korun. Spolu s ním a opravou opěrné zdi bude na křižovatce pod „esíčkem“ při vjezdu na sídliště vybudován malý kruhový objezd.

Tip na výlet

Javorový vrch (1031 m n. m.) je nejvyšší vrchol horské skupiny nad slezskou nížinou v povodí Olše, jihozápadně od Třince. Název „Javorový“ je podle javorů, které tvořily podstatnou část svahů kopce. Javorový je výchozím místem vrcholových túr. Turistické trasy vedou do Oldřichovic, do Řeky, kde jsou pískovcové lomy využívány nejen pro těžbu dekorativního godulského pískovce, ale i jako cvičné horolezecké terény. Javorový vrch je známým centrem paraglidingu a závěsného létání.