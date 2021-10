„Mám u sebe dvě své největší lásky,“ pomrkává pan Jaroslav Smrček na ženu a záhy ukazuje na nádherného veterána značky Tatra, kterého si mohli v den sv. Václava při příležitosti veteránské jízdy prohlédnout všichni, kdo dorazili do Oder, u zámku v Lešné u Valašského Meziříčí anebo na náměstí v Novém Jičíně, kde proběhlo defilé a vyhlášení nejzajímavějších kousků.

Unikát, který nemá dvojníka

Ale zpět k téměř 90 let starému vozu, který byl vyroben v době hospodářské krize a to v sérii pouhých 200 kusů, atypicky čtyřdveřových, ale hlavně s volantem vlevo. To proto, že se auto si objednal bohatý německý zákazník od Zlína, ale vůz měl jezdit v Německu.

„Nejen v tomto je tento vůz unikátní. Zajímavé je také to, že byl vyroben přímo v Kopřivnici, navíc jako jediný exponát. Proč ale nakonec neskončil v Německu, se zjistit nepodařilo,“ vypráví majitel vozu, Jaroslav Smrček z Valašského Meziříčí.

Auto pro nevěstu

Z každého jeho slova je patrné, že je na tento svůj poklad pyšný. Však se také s jeho renovací natrápil víc než 20 let. Auto koupil v roce 1971, a když ho ukázal své tehdejší snoubence, ta okamžitě věděla, že v tom autě by jednou chtěla jet na radnici.

Jenže ouha. „Auto bylo v dezolátním stavu, takže toto se mi nesplnilo. Všem říkám, že kdybych trvala na svatbě v tomhle autě, dodnes nejsme svoji,“ říká usměvavá paní Miluše. „Bohužel. Na renovaci auta nebyl čas, stavěl jsme dům,“ říká omluvně manžel Jaroslav.

Svatebčany však tento veterán přece jen na radnici nakonec vezl. „Dcery si umanuly, že v tom autě chtějí jet k obřadu a to se jim splnilo,“ říká paní Miluše.

Odkud je majitel vozu, poznáte podle značky na autě. Krásná stará SPZ začínající písmeny VS, tedy okres Vsetín. „Nepřepisoval jsem to na veteránské značky, takto auto může do běžného provozu. Já s ním ale ročně najedu asi tisíc kilometrů, především jezdíme po srazech veteránů,“ říká Jaroslav Smrček.

Za kolik? Není na prodej!

Před čtyřmi lety se ale se ženou vyrazili v autě vyrazili na sraz veteránů do Vídně. A cesta to byla dlouhá, optimální rychlost tohoto vozu je 75 kilometrů v hodině.

Každý, kdo někdy mluvil s majitelem veteránského vozu ví, že otázka, za kolik je k mání, je zbytečná. A stejně tak to bylo i v tomto případě. „Auto to neprodejné,“ reaguje na tuto otázku Jaroslav Smrček.

Prozradil, že nabídky odkupu má. Všechny zájemce ale zklamal. A byli mezi nimi i lidé z pražského Technického muzea.

„Přijeli se aspoň podívat, aby ho viděli na vlastní oči, protože tento exemplář nemají ani v muzeu v Kopřivnici. Je to jediné auto v tomto provedení v Česku, o kterém se ví,“ dodává jeho hrdý majitel.