Začne se poslední květnový den. Most bude uzavřený sedm měsíců. „Uzavírka je aktuálně plánována od pondělí 31. května,“ řekl Deníku Miroslav Mazal z ŘSD. Lidé již přemýšlejí, jak se dopravnímu peklu vyhnout. Krátkou chvíli žili v naději, že se chystá dočasné přemostění. V okolí byly totiž zahájeny rozsáhlé stavební práce.

Frekventovaná cesta

Vše na první pohled vypadalo jako budování alternativní přístupové komunikace k řece, na kterou by mohl navazovat provizorní most spojující oba břehy Odry. „Bohužel to tak není, i když se to tak může jevit. Jde jen o projekt kanalizace,“ řekl Deníku stavební dělník.

Mostem přes řeku Odru, který leží na hlavní spojnici mezi Opavskem a Ostravou, projedou denně desítky tisíc aut. Po jeho uzavření budou existovat pouze dvě objízdné trasy. První, určená vozidlům do šesti tun, povede přes Ludgeřovice, Petřkovice, Koblov a Muglinov. Těžší vozidla se musejí vydat přes Hlučín, Děhylov, Porubu, silnici I/11 a dálnici D1.

Pěšky, nebo na kole

Zejména motoristé, kteří již v minulosti zažili dlouhodobé uzavření mostu, zkoušejí vymyslet jiné řešení. Mluví se o cestě přes Šilheřovice a Polsko, což je ale v nynější koronavirové situaci problematické. Další chtějí využít toho, že most zůstane během oprav otevřený pěším, cyklistům a také autobusové dopravě. Někteří chtějí odstavit auto co nejblíže mostu na petřkovické straně.

„Most přejdu a v Přívoze nastoupím na tramvaj. Aspoň se trochu projdu, zase tak daleko to není. Je i další možnost. Vím, že v okolí jsou sdílená kola, takže i ta se dají využít. Navíc je půjčení na několik prvních minut zdarma. To mi stačí na průjezd,“ uvedl třicetiletý motorista, který pracuje v centru Ostravy. Parkovat by chtěl u nedalekého Hornického muzea. Stejně jako on však smýšlí řada dalších. Je tak pravděpodobné, že v blízkosti mostu bude obtížné zaparkovat. Další variantou je cesta autobusem z Hlučínska do Ostravy.

Na okamžik to vypadalo, že se vedle mostu, který čeká dlouhodobá oprava, chystá provizorní přemostění. Bohužel, jde „jen“ o výstavbu kanalizace.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

„Mám ale obavy, že autobusy mohou uvíznout v kolonách. A čekat desítky minut v uzavřeném prostoru s řadou lidí se mi v současné době nechce, raději si posedím v autě,“ dodal další motorista.

Obchvat

O alternativě v podobě autobusové městské dopravy naopak vážně uvažuje Martina Cnotová bydlící přímo na objízdné trase v Petřkovicích. Nic jiného jí možná ani nezbude.

„Už teď mám problémy vyjet ze dvora. Až tudy povede objížďka, tak nevím. První dny rozhodnou. Zkusím auto, a když to nepůjde, využiji autobus,“ řekla Martina Cnotová, která se stejně jako řada dalších domnívá, že do budoucna je jediným řešením obchvat Hlučínska s navazujícím druhým mostem přes řeku Odru.

„Alespoň ten druhý most by měli postavit co nejdříve,“ doplnila Martina Cnotová.

O obchvatu a mostu se mluví již desítky let. Za jeho výstavbu bojuje mimo jiné Sdružení obcí Hlučínska. Jeho předseda a současný senátor Herbert Pavera před několika dny na svém facebookovém profilu informoval, že se „ledy“ hnuly.

„Do června 2021 bude dokončena studie s ekonomickým posouzením stavby, poté záměr posoudí centrální komise Ministerstva dopravy,“ napsal Herbert Pavera s tím, že první připravovanou stavbou bude zřejmě nový most přes Odru.

Co obnáší oprava mostu

Oprava spočívá v obnově protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, dále bude vyměněn mostní závěr, který po letech služby netěsní a nebrání protékání vody. Na mostě byla zjištěna nefunkční hydroizolace. „Dosluhující izolační části budou obnoveny a nezbytná oprava nemine ani ochranné segmenty či vozovkové souvrství. Harmonogram prací rovněž počítá s provedením sanace spodní stavby,“ uvedl Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že poslední rozsáhlejší oprava mostu byla provedena v roce 1998. Most má být v době opravy úplně uzavřen pro individuální automobilovou dopravu, průjezd budou mít zajištěna pouze vozidla Dopravního podniku Ostrava, příměstských autobusových linek a složek Integrovaného záchranného systému. Most zůstane volný pro chodce a cyklisty.