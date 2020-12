Pokud se tomu můžete vyhnout, vřele doporučuji. Chraňte se jak jen je to možné. Není to chřipka, jakou znáte,“ řekl holčovickým farníkům při vánoční mši kněz Pavel Zachrla. Příkladně si nasadil roušku, přestože díky prodělané nemoci už získal imunitu.

Svařák a betlémské světlo

V holčovickém kostele věřící vítala kropenka přikrytá látkou, aby do ní někdo setrvačností nesáhl pro svěcenou vodu. Od rána sněžilo, takže všudypřítomná zima byla cítit ze vzduchu i z tlustých zdí kostela.

Ideální atmosféra začít vánoční kázání zamyšlením jak těžké podmínky asi panovaly v betlémském chlévu, když se tam narodil Ježíšek.

Milým překvapením bylo svařené víno a svíčka na uvítanou. Každý si během mše zahříval ruce plamínkem dovezeným do Holčovic přímo z betlémské kaple.

„Modleme se za všechny občany obce Holčovice, aby jim Bůh dal své požehnání,“ vyzval Pavel Zachrla farníky, a pak se s nimi podělil o svou zkušenost pacienta, kteří překonal covid.

Nemoc není jen statistika

„Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že my starší to onemocnění prožíváme hůře než mladší a střední generace. Spousta lidí zažije covid jako běžnou chřipku. Je ale potřeba vědět, jak vypadá komplikovaný průběh a jaké může zanechat následky. Tato nemoc nejsou jen strohá statistická čísla. To si uvědomíme, když onemocní konkrétní lidé, které dlouho a dobře známe. Já jsem měl problematický průběh a léčba trvala dlouho, ale poznal jsem i těžší případy. Jeden bratr minorita skončil ve fakultní nemocnici, kde ho vrátili do života v poslední chvíli díky kyslíkovému přístroji,“ řekl farníkům Pavel Zachrla a doporučil jim, aby se seznámili se stanoviskem České biskupské konference ČBK i Vatikánu k vakcinaci.

Křesťanská etika a vakcína

ČBK dala křesťanům návod, jak pohlížet na očkování v situaci, kdy se objevují vedle pravdivých informací také překroucená tvrzení, fámy a konspirační teorie. Věřící mají etický problém hlavně s informací, že některé farmaceutické společnosti při vývoji vakcíny vycházely z vědeckých poznatků získaných výzkumem biologického materiálu z potracených lidských plodů.

„Pokud není k dispozici jiná vakcína a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné, a to i vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým způsobem. Aby se předešlo veřejnému pohoršení, musí být jasné, že příjemce takové vakcíny nijak neschvaluje způsob, jak byla vyrobena, a podle svých možností též usiluje o to, aby byla v budoucnu dostupná morálně přijatelná alternativa,“ shrnují křesťanský pohled na vakcínu jak ČBK, tak Kongregace pro nauku víry.

Novoroční mše

ČBK sice doporučuje vakcinaci, ale na druhou stranu zdůrazňuje, že očkování musí zůstat dobrovolné a není morální povinností ho podstoupit.

„Mám dobré zkušenosti s vakcínami proti běžné chřipce, což je také virové onemocnění. Teď už se cítím v bezpečí, protože imunita mi pár měsíců vydrží, ale pokud mi bude možnost očkování nabídnuta, zvolím si vakcínu. Je to správný krok,“ uzavřel Pavel Zachrla vánoční bohoslužbu s tím, že znovu se v Holčovicích setkáme 1. ledna 2021. Domluvil s varhaníkem, jakou hudbou bude doprovázet novoroční liturgii a pak se vydal zkontrolovat jak čelí vlhkosti nové omítky, když se v kostele tak dlouho neukázal.