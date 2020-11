Zavřené hospody – zvýšený prodej alkoholu v obchodech – domácí popíjení – bujaré oslavy – rušení nočního klidu – zvýšený počet zásahů městské policie. I takový řetězec přinesla současná koronavirová doba.

Popíjení alkoholu v Ostravě, ilustrační snímky. Noční a bujarý život se v těchto dnech pochopitelně přenesl z podniků a ulic do domácností. Strážníci tak různé opilecké excesy řeší právě tam, v Moravskoslezském kraji se tak nejčastěji děje v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Kdo v poslední době zavítal do supermarketů a dalších obchodů s potravinami, nemohl si nevšimnout, že kromě jídla zákazníci do nákupních vozíků ve velkém dávají také alkohol. A nejsou žádní troškaři. Domů si odvážejí basy piv, lahve vína i tvrdého alkoholu, včetně luxusních značek. Jde o reakci na vládní protikoronavirová opatření, která mimo jiné přinesla zavření barů, restaurací, hospod a dalších zařízení. Pití se tak přesunulo do soukromí domovů.