V lyžařské stopě s výhledem na Lysou horu aneb v létě golf a v zimě běžky

Jsou lidé, kteří vyrážejí na běžkách do kopců a z hřebenů se pak kochají výhledy na okolní hory či do údolí. Přibývá ale milovníků pohybu, kteří do hor nutně nemusejí a stačí jim vyrazit na běžky v údolí a kochat se výhledem na hory zezdola. Takovou možnost jim nabízí například golfový areál v Čeladné, který se na zimu už šestým rokem mění v areál běžkařský.