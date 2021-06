V současné době se v nich nachází první stupeň základní školy. Na druhý stupeň dojíždějí děti do nedalekých Ludgeřovic, se kterými má obec smlouvu. I Ludgeřovice se však rozšiřují a jejich počet obyvatel roste. To v důsledku znamená, že tamní základní škola má plnou kapacitu a nemůže přijmou všechny markvartovické žáky na druhý stupeň.

„Někteří rodiče to pak řeší tak, že k nám nedají dítě už ani do první třídy a zapíšou dítě na jinou školu. Proto jsme se rozhodli, že půjdeme do stavby vlastního druhého stupně. Už máme hotovou studii, nyní se bude zpracovávat projektová dokumentace, která by měla být hotova nejpozději za rok. Půjde o pasívní novostavbu, bude mít samostatný vstup, počítáme se zelenou střechou, solárními panely a podobně,“ přibližuje starosta Markvartovic Pavel Myslivec.

Obec Markvartovice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

O jednu třídu se v loňském roce rozrostla mateřská škola. V minulých letech se totiž obci podařilo prodat všech osmnáct obecních pozemků, kde vznikly nové rodinné domy, kam se nastěhovali mladí lidé. „Když jsem v roce 2014 nastupoval do funkce, vypadalo to, že rozšiřování školky nebude zapotřebí. Uběhlo pár let a najednou se ukázalo, že to nutné bude. Šli jsme proto do přístavby, která začala na podzim 2019. Provedly se bourací práce, likvidovala se kotelna, garáž. Objekt má také zelenou střechu. Přístavba byla otevřena loni a už máme opět školku naplněnou. Jsem rád, že se našlo místo, kde vznikly pro děti tyto pěkné prostory,“ říká Pavel Myslivec.

Přístavba si vyžádala investici za přibližně třináct milionů korun, z toho necelých šest milionů pokryla dotace.

Sportovní areál na okraji obce.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Nový sportovní areál

V Markvartovicích sázejí také na sport. V těsné blízkosti stávajícího sportovníhop areálu vyrostl nový úsek cyklostezky, podél ní finišují práce na trailové dráze. V plánu je však areál nový, který se začne budovat vedle technických služeb v bezprostřední blízkosti stávajícího víceúčelového hřiště a již zmíněné cyklostezky.

Nejdříve by měly vyrůst dva nové tenisové kurty se zázemím. Na tomto projektu se již pracuje. Postupně pak vzniknou další sportoviště i správní budova. U chystaného areálu, podél nové cyklostezky, se mimo jiné nachází také trailová dráha. Její realizace byla zahájena loni a práce už se blíží do cíle. Podobnou dráhu prý široko daleko nenajdete.

„Trailovou dráhu jsme začali stavět ve spolupráci s odborníkem v tomto oboru inženýrem Chrapkem a nadšenci z obce. Řekl bych, že dnes už tam byly navezeny snad stovky aut hlíny, která je upravována do terénních překážek, po kterých se jezdí a skáče na kole. Otevřeno by mělo být doufejme nejpozději v létě,“ upřesňuje markvartovický starosta.

Býk střeží úřad, Ježíš hlídá celou obec

Při vstupu na markvartovický obecní úřad si nelze nevšimnout dřevěné sochy býka v životní velikosti. „Před časem náš spolek Osada Menfen organizoval řezbářskou show Chtěli jsme tuto akci podpořit, tak jsme právě tohoto býka,“ prozrazuje starosta Markvartovic Pavel Myslivec. Pro vysvětlení je třeba zmínit, že obec má býka ve svém znaku. Další dřevěná socha, pocházející z této akce, je pak umístěna nad obcí. „Někdo si na této show objednal sochu Ježíše, kterou si nakonec nepřevzal, proto jsme ji zakoupili a umístili nad obec u cyklostezky. A tak socha Ježíše střeží naši obec. K soše jsme nechali dodělat také přístřešek, který částečně chrání dřevo a snad zabrání i případnému poškození.“ dodává starosta.

Dřevěná socha býka u vstupu na úřad.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Otázky pro ředitelku školy

Jak zvládáte současnou situaci, co je u vás ve škole nového?

Odpovídá ředitelka ZŠ Markvartovice Šárka Kubišová

Konečně jsme se vrátili do školy! Po dlouhých čtyřech měsících distanční výuky jsme zpátky. Všichni jsme se těšili na setkání – učitelé na žáky, žáci na spolužáky, žáci na své vyučující. Navázali jsme tam, kde jsme skončili při distanční výuce. Začali jsme si zvykat na každodenní režim ve škole, na vyučování, na přestávky, domácí úkoly a pomalu taky na prověřování znalostí nabytých při distanční výuce. I když podle zpětné vazby žáků i rodičů se nám distanční výuka dařila, všichni doufáme a přejeme si zůstat ve škole už napořád. A co je u nás nového? Náš zřizovatel nám zakoupil do všech tříd nové jednolavice, do každé třídy novou interaktivní tabuli, pro žáky notebooky a tablety. V současné době probíhá projekt EU dotace z OP VVV s názvem Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání, mezi lidmi známý jako Šablony III., začínáme s realizací projektu EU IROP s názvem Modernizujeme naši školu, v rámci kterého budeme rekonstruovat novou učebnu cizích jazyků, počítačovou učebnu. V nejbližší budoucnosti nás čeká další projekt z EU s pracovním názvem Zvýšení kvality odborného vzdělávání a řešení konektivity v ZŠ Markvartovice.

Obec Markvartovice.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Z historie Markvartovic

Markvartovice.Zdroj: archiv obceMarkvartovice leží na Hlučínsku, jedenáct kilometrů od Ostravy. I přes svou blízkost ke krajskému městu si stále uchovávají charakter vesnice. V obci se nachází mateřská škola a první stupeň základní školy, prodejna potravin i restaurační zařízení. Během roku se zde konají kulturní akce, široká je nabídka pro milovníky sportu. Dopravní dostupnost je zajišťována příměstskými autobusovými spoji z Hlučína a také autobusovou linkou číslo 68 ostravského dopravního podniku. Markvartovice jsou součástí Sdružení obcí Hlučínska, Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ a také MAS Hlučínsko.

První písemná zpráva o obci z roku 1377 sděluje, že Markvartovice držel jistý Rosat, lesník opavských knížat Hanuše a Mikuláše. Další dvě století byli místní sedláci podrobeni robotě.

Po panování rytířského rodu Bzenců se Markvartovic ujal Beneš Sponar, který koncem 16. století sedláky od robotních povinností osvobodil, což potvrdil i následující majitel vsi Bartoloměj z Vrbna privilegiem, kterým vedle zproštění robot osvobodil své poddané i od povinnosti hlásek. Bartoloměj navíc postavil v Markvartovicích tvrz i pivovar. Po jeho smrti byly Markvartovice připojeny k panství šilheřovickému.

Opavští jezuité, kteří se stali majiteli Markvartovic se šilheřovickým panstvím přes odpor zemských stavů v roce 1673 neuznali poddaným privilegia a mnoho let se s nimi soudili. Teprve když švédský král Karel XII v roce 1707 vymohl pro Slezsko náboženskou svobodu a od Těšína po Žitavu vznikaly reformační kostely, kam směřovali tajní evangelíci z českých zemí, byli jezuité donuceni privilegia potvrdit.

Dřevěná socha Ježíše hlídá obec na konci nové cyklostezky. Foto: se souhlasem obce MarkvartoviceZdroj: Deník/VLP Externista

Jezuité měli v obci panský dvůr a rybníček Hraniček. Památkou na jejich rekatolizační úsilí je raně barokní kaple z 2. poloviny 17. století, která po požáru v roce 1945 byla obnovena. Poté patřily Markvartovice k Prusku, vznik školy a školní budovy se datuje k roku 1844.

Po připojení k ČSR v roce 1920 měla obec rozlohu 679 hektarů, 1204 obyvatel a myslivnu Davidku. V roce 1921 zde byl ustaven Hospodářský spolek a o tři roky později i Sportovní a vzdělávací spolek. Dnes žije v obci 2128 obyvatel.

Slavní rodáci

Zbyněk Nádeník (1925-2018), matematik a vysokoškolský profesor

Jaromír Bohačík (*1992), český basketbalista, reprezentant

Jindřich Hudeček (*1991), voják a filantrop, držitel I. dan v taekwondu

Zajímavost

V 15. a 16. století století žil na území Markvartovic slavný rytířský rod Bzenců, který se podle vsi tituloval „z Markvartovic“. Ti k Markvartovicím vyzískali i sousední Darkovičky. Po smrti otce Fabiána a následně i jeho synů - bratrů Jana a Jiřího - zdědil statek Kryštof Bzenec, ale již v roce 1551 prodal Markvartovice Jakubovi Volskému z Vole a sám přesídlil do Darkoviček, kde zbudoval sídelní tvrz. Později vdova po Jakubovi Volském, Kateřina z Kadaně, prodala Markvartovice Beneši Sponarovi z Blinsdorfu.

Trailová dráha.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Tip na výlet

Sport i procházky přírodou

Okraj obce Markvartovice

Vyžití pro všechny generace nabízí sportovní areál, který se nachází v klidové zóně na samém okraji obce. Na své si přijdou milovníci workoutu, pumptracku, je zde dětské i víceúčelové hřiště. Markvartovice jsou rovněž stále zelenou obcí, k procházkám lákají třeba okolní lesy. A za návštěvu stojí také pěchotní sruby, katastrem obce totiž prochází naučná stezka československého opevnění druhé světové války. Za běžných okolností je zaplněn i kulturní kalendář. „Jsme obcí blízko Ostravy. Já vždy říkám, že za kopcem už to žije jinak. Často jsem to vnímal tak, že lidé odsud jezdili do zaměstnání, vrátili se zpátky, udělali si nějaké práce kolem domku a to je vše. Takže když se chystaly kulturní akce, byl jsem rád, že lidé si našli čas a přišli, I to se mění a v obci máme množství aktivních spolků a sdružení , které velice obohacují aktivní život v naší obci “ míní starosta obce Pavel Myslivec.