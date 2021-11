/FOTOGALERIE/ Výstaviště Černá louka opět nabídne jednu z jeho nejnavštěvovanějších akcí - podzimní Kreativ. Lidé se budou moci přijít inspirovat stovkou vystavovatelů a rovnou si i nakoupit zásoby materiálů pro své tvoření. Workshopů se ale letos nedočkají.

Kreativ Ostrava se koná od 12. do 14. listopadu 2021 na výstavišti Černá louka. Snímky z předchozích výstav Kreativ. | Foto: se svolením pořadatelů výstavy Kreativ

Výstava Kreativ se každoročně pořádá dvakrát, a to na jaře a na podzim. Zve všechny, kteří se i jen vzdáleně zajímají o jakékoliv tvoření - háčkování, dřevovýrobu, anebo třeba lití pryskyřice. „V předešlých letech za 3 dny přišlo asi 10 tisíc návštěvníků. Většinou to bývají dvě kamarádky, co spolu tvoří, maminky s dětmi, či seniorky,“ říká manažerka prodejní výstavy Jana Cyrusová.