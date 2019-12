Řidič z Krnova ve věku 39 let projížděl 23. prosince po poledni ze Zátoru na Nové Heřmínovy v Octavii. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost fyzikálním silám. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostal na mokré vozovce smyk.

Přejel do levé poloviny silnice a pokračoval až na louku. Tam konečně zůstal stát. Při kolizní situaci došlo k lehkému zranění spolujezdkyně ve věku 65 let. Žena z Krnova byla sanitkou převezena do krnovské nemocnice. Řidič i další spolucestujíci byli preventivně převezeni k vyšetření.

Také 25. prosince po sedmnácté hodině v úseku mezi obcemi Nové Heřmínovy a Zátor došlo k nehodě. Řidič Octavie ve věku 21 let při průjezdu pravotočivou zatáčkou opět dostal na mokré vozovce smyk. Nekontrolovaně narazil do směrového sloupu a přejel do pravé příkopy, kde se auto převrátil na střechu. Utrpěl zranění lehčího charakteru a také on putoval na ošetření do krnovské nemocnice. Ke zranění dalších osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyloučila alkohol, ale škoda na autě přesáhla 52 tisíce korun.

PŘELOŽKA SILNICE JEN NA PAPÍRU



*Úsek silnice I/45 u Nových Heřminov na mapě dopravních nehod označila Pojišťovna Allianz za třetí nejrizikovější místo v Moravskoslezském v kraji. Zdroj: nehodová mapa allianz.cz

Mimořádně nebezpečnou dopravní situaci mezi Zátorem a Novými Heřminovy měla už dávno vyřešit přeložka silnice I/45. V závěru roku 2019 se zdá, že plán Povodí Odry převzít na svá bedra výkupy pozemků na přeložku silnice nebyl příliš úspěšný.

Přestože Povodí Odry v letech 2018 a 2019 nabízelo majitelům pozemků pod budoucí silnicí mnohonásobně vyšší ceny, než za jaké je může vykoupit Ředitelství silnic a dálnic ŘSD, podařilo se státu během dvou let výkupů získat pouze necelé dvě třetiny potřebných pozemků.

VÝKUPY POZEMKŮ: TŘETINA MAJITELŮ NEPRODALA

Přestože výkupy za zvýhodněnou cenu skončí 1. ledna 2020, stále víc jak třetina majitelů své pozemky státu neprodala. ” V rámci této skupiny pozemků a nemovitostí byly státním podnikem Povodí Odry pro následné potřeby ŘSD sjednány výkupy ve výši 6,3 miliony korun (68% z podílu soukromých osob a obce Nové Heřminovy).

V současnosti tedy chybí vykoupit nemovitosti za zhruba 2 miliony korun (32% z podílu soukromých osob a obce Nové Heřminovy),” informovala o situaci formou tiskové zprávy mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

OBEC HEŘMINOVY O POZEMCÍCH NIC NEVÍ

"Nevíme o žádném pozemku ve vlastnictví obce Nové Heřminovy, který by mohl být v kolizi s plánovanou přeložkou silnice I/45," uvedl starosta Nových Heřminov Ludvík Drobný s tím, že zaslal dotaz Povodí Odry, zda některé konkrétní obecní pozemky opravdu leží na trase přeložky silnice.