Nakonec tak učinila necelá polovina. Vůbec prvním byl v osm hodin Pavel Hradil z Havířova. Stánek nazvaný Farmářské brambůrky během první hodiny navštívilo zhruba dvacet lidí. Svou roli zřejmě sehrála i výzva k podpoře, kterou den předtím zveřejnili na sociálních sítích.

„Svařák, prosím. Aspoň takto vás chceme podpořit,“ uvedl mladý muž. Hned za ním přišly dvě dívky, které pečlivě vybíraly z velké nabídky bylinkových sirupů. „Možná zázvorový,“ zvažovala jedna z nich. Cestu ke stánku si našli i řemeslníci z nedaleké stavby a další kolemjdoucí.

„Na odbyt jde hlavně svařák, ale velký zájem je také o naše brambůrky, které sami vyrábíme,“ řekl Deníku Pavel Hradil. Že by v pátek vůbec neotevřeli, neuvažovali.

„Den předtím jsme všechno přivezli a připravili. Ale vím, že někteří to chtěli udělat až dneska ráno. A ti zřejmě vůbec neotevřou,“ dodal Pavel Hradil. Že je nutné covidovou situaci řešit, chápe. Nerozumí však způsobu. „Myslím, že to šlo udělat i jinak,“ dodal Pavel Hradil s tím, že podle něj mohly stánky zůstat otevřené každý den do večerních hodin.Stejně jako další stánkaři musí řešit, co s neprodaným zbožím.

„Máme obchod v Havířově, prodáváme i přes e-shop. Dokonce se nám ozvala paní z centra Ostravy, že bychom u ní mohli k prodeji využít část plochy. Uvidíme,“ řekl Pavel Hradil.

Během dopoledne postupně otevíraly další stánky, stále však převažovaly ty zavřené. Nejvíce prodejců nabízelo svařák a další nápoje. V dešti, který se posléze změnil ve sněžení a na několik hodin navodil vánoční pocity, lidé s kelímky v rukou postávali u stolů pod stříškami uprostřed náměstí i pod stánky, jež zůstaly zavřené.Zákazníci však nenechali bez povšimnutí ani sýrové speciality nebo vánoční ozdoby.

„Je to škoda. Působí to na mě hodně smutně. Na vánoční trhy jsem se vždy těšila, navozují tu správnou pohodovou atmosféru. Ta je teď ale pryč,“ pokrčila rameny starší žena.

V průběhu dne se náměstí pomalu zaplňovalo. Počet uzavřených stánků však stále převyšoval nad těmi, které stánkaři otevřeli. Překvapení pak přišlo kolem 16.15 hodin, když se rozsvítil velký vánoční strom. Organizátoři přesný čas tajili v obavách z toho, že by na tento slavnostní akt dorazilo větší množství lidí, což by v době covidové pandemie mohlo způsobit problémy. Náměstí zdobí jedenáct metrů vysoký smrk z Beskyd. Živý strom se na Masarykově náměstí objevil po dlouhých šesti letech.Úderem osmnácté hodiny měly vánoční trhy skončit. Stánky však zůstaly otevřené a lidé si u nich vychutnávali poslední okamžiky před uzavřením…

Jak chce město kompenzovat stánkařům ušlé tržby?

Vedení města a organizátoři Ostravských Vánoc už s předstihem deklarovali, že oplocovat vánoční trhy na Masarykově náměstí i dalších místech s adventním programem nechtějí. Po vládou vyhlášeném nouzovém stavu tak museli veřejnosti sdělit, že vyjma pátečního provozu před večerní účinností nouzového stavu se vánoční trhy neotevřou.

„Jsme si vědomi nešťastného načasování nově vydaných opatření, která zastihla všechny prodejce v takové fázi, že již měli zakoupené zboží a připravené své stánky včetně výzdoby a veškerého materiálu. Rozhodli jsme se proto jednat rychle a aktuálně připravujeme podmínky finanční podpory ve výši 20 tisíc korun prodejcům, kteří měli s realizátorem Ostravských Vánoc uzavřenou platnou smlouvu pro prodej v rámci Masarykova a Jiráskova náměstí a na náměstí Dr. Edvarda Beneše,“ řekl primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura.

On-line vánoční trhyNa webu Černé louky už jsou také webové či facebookové odkazy jednotlivých prodejců, jež mohou lidé kontaktovat se zájmem o koupi jejich produktů.

„Připravujeme také takovou formu jejich prezentace, aby lidé i prostřednictvím našich sociálních sítí či webu věděli, jak mohou prodejcům pomoct a zboží si u nich zakoupit,“ popsal jednatel výstaviště Černá louka Jan Šumbera s tím, že v rámci Ostravských Vánoc zůstane zachovaný doprovodný program a atrakce, tedy vánoční kluziště s ledovými chodníčky na náměstí Dr. E. Beneše, ruské kolo na Masarykově náměstí a také vyhlídkové jízdy historickou tramvají Barborka o každé adventní neděli.

„Tyto atrakce zůstávají v provozu podle přede mstanovené provozní doby a při dodržování platných hygienických opatření,“ dodal Jan Šumbera.