Město se tak zatím pustilo do dílčích prací. Již v brzké době začne oprava původní zámecké brány, konkrétně její střechy. Starosta Studénky Libor Slavík pro Deník uvedl, že město už vybralo dodavatele a práce by měly začít v průběhu letošního léta. Chystá se rovněž rekonstrukce obřadní síně.

„Momentálně se dělá projektová dokumentace. Chceme, aby práce začaly v zimních měsících, nejpozději v lednu, tak, aby to na tu hlavní svatební sezonu, která začíná na jaře, bylo hotovo,“ pokračoval Libor Slavík. Město má ale mnohem větší plán, a tím je revitalizace celého areálu zámku, včetně objektu starého zámku.

Starosta upozornil, že město již má zpracovanou studii z roku 2019 na komplexní rekonstrukci zámku, zatím ale v rozpočtu nevyčlenilo peníze na projektovou dokumentaci. Už jen ta bude stát hodně peněz, také je zřejmé, že obnova zámku bude postupná.

„Úvahy jsou takové, že jako první by se zrekonstruovala budova starého zámku, tam by se přestěhovalo Vagonářské muzeum a mohly by tam být nějaké výukové místnosti pro případné vzdělávání,“ nastínil Libor Slavík.

V uvolněných prostorách v budově nového zámku by vznikly výstavní expozice zejména s odkazem na historii a vývoj rodu Blücherů, který kdysi zámek ve Studénce vlastnil až do roku 1936. Zámek by se tak stal reprezentativním turistickým lákadlem města.

Starostovi Studénky je jasné, že město bez dotací na rekonstrukci zámku nemá. Jen předběžný hrubý odhad se pohybuje v částkách 150 až 200 milionů korun. I proto bude rekonstrukce probíhat postupně.

„Bude to na dlouho, osobně si myslím, že to může být klidně trvat i takových deset let,“ uzavřel Libor Slavík.