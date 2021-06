„Já jezdím na lyžích, myslím, že mi to půjde,“ říká sebevědomě osmiletý Bořík, zatímco mu jeho maminka pomáhá s oblékáním kombinézy. Tomáš a Kuba už jsou připraveni a spolu s trenérem Markem Klusem si ještě dělají skupinovou fotku.

Až nahoru ale nemohou, vždyť na skokanských lyžích stojí poprvé. Ty, kdo si troufnou, proto trenér pouští jen z kopečka v doskočišti. Vlastně vůbec neskáčou, jen si zkusí sjet na lyžích a hlavně dole na trávě zastavit.

Nakonec se ukáže jako nejšikovnější desetiletý Tomáš, který si sjel hned třikrát. „Kdy začnou opravdu skákat? To záleží na šikovnosti a pohybovém nadání dítěte. Ale kdyby Tomáš denně trénoval, do konce prázdnit může na můstek,“ říká trenér Stanislav Lasota.

Dodává, že když bude poctivý v tréninku, může Tomáš do zimy skákat. Pokud na sníh tak zajedeme do polské Visly, kde mají ještě nižší můstek, vhodný pro začátečníky,“ dodává trenér.

Skokanské můstky v Nýdku žijí i během léta. Kromě července trénují tamní malí skokani celý rok a skáčou na umělém povrchu.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Restart oddílu skoků na lyžích

Tomáš, Kuba, Bořek a Antonín jsou momentálně čtyři nejmladší adepti skokanského sportu v TJ Třinec. A možná s nimi budou trénovat ještě dvě dívky. Stanislav Lasota, předseda amatérského sportovního klubu Ski Jumping Team Nýdek, kde stojí dva malé skokanské můstky, říká, že klub po covidové pauze prožívá restart.

„Děcka nemohla trénovat, přestalo je to bavit, všechno se to zpřetrhalo. Takže se rozjíždíme de facto znovu a když nemáme profesionálního trenéra, děláme to ve volném čase,“ říká Lasota.

Svěřenců mají tolik, na kolik jim peníze a kapacity stačí. Věkové rozmezí nýdeckých závodníků je 9 až 15 let, chlapci i děvčata. Část dětí je místních, z okolí, jednoho rodiče vozí z Vyšních Lhot.

Tradice dlouhá 90 let

Skoky na lyžích mají v Nýdku dlouhou tradici. První závod na můstku K70 se tu konal už v roce 1933, podle pamětníků za účasti pěti tisíc diváků. V roce 1979 přibyl můstek K40 a o něco později K25. Oba prošly v roce 2008 rekonstrukcí. V 70. a 80. letech nýdecké můstky zažily řadu závodů, mládeže i dospělých, potkat jste tu mohli i závodníky z ciziny. V dlouhém seznamu bývalých závodníků ze skokanského oddílu z Nýdku najdete národní reprezentanty, mistry republiky i reprezentanty-juniory. Největším talentem současnosti je v Nýdku Damián Lasota.

„Prvním trenérem v našem oddílu, který začal se systematickou přípravou závodníků, byl Pavel Mikeska. Ten trénoval i úspěšného polského skokana Adama Małysze,“ vzpomíná Jan Cwik, matador zdejšího klubu. I on si párkrát skočil, právě pod dohledem Pavla Mikesky. Dnes tady pomáhá s údržbou a opravami.

Jedním ze zakladatelů klubu byl Stanislav Lasota starší, otec současného předsedy.

Hledají se nové talenty

Tento sport, byť se o něm z televize ani novin moc nedozvíte, stále funguje, na severní Moravě a ve Slezsku především. Poslední červnový víkend se koná tradiční Beskydské turné ve skoku na lyžích na umělém povrchu. Každoročně jej na střídačku pořádají oddíly z Nýdku, Kozlovic, Frenštátu a Rožnova pod Radhoštěm.

„V červenci máme volno a od srpna trénujeme a do října je skoro každý víkend nějaký závod,“ přibližuje program malých skokanů z Nýdku Stanislav Lasota ml.

Dodává, že mezi sebou rádi přivítají nové zájemce o tento sport. Kdo by se chtěl dozvědět o klubu a sportu více, podívat se může na stránky www.skokynydek.cz anebo na facebook.