Pamětníci byli dojatí a děti nadšené. Kde jinde můžete do dětských her zapojit opravdickou lokomotivu místo prolézaček? „Čekal jsem, že si dnes na nádraží najdete cestu. Tak obrovský zájem veřejnosti mě i tak překvapil. Je vidět, že železnice je s Krnovem spojená pupeční šňůrou,“ pronesl ke Krnovanům starosta Tomáš Hradil s tím, že podobné železničářské akce by se klidně mohly v Krnově pořádat každý druhý rok.