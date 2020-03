„Martin Janíček jen mně dluží 1,3 milionu korun,“ uvádí Marcel „Palec“ Palovčík provozující Barrák už desátým rokem. Ten má po loňském festivalu povinnost vyplatit stánkaře, kteří pod ním zajišťují prodejní servis, ale není z čeho. Šéfpořadatel uvedené akce si nechává výtěžek, RockHeart končí s ostudou a policejním vyšetřováním. Janíček ještě před útěkem asi do USA prodává lístky na letošní ročník; jdou mu po krku i podvedení předplatitelé.

„On je sice zodpovědný za škodu, ale smlouvy se stánkaři byly na mne. Musím je postupně vyplácet, abych sám neskončil v exekuci nebo u soudu. A nejhorší to bylo na podzim, kdy jsem kvůli dluhům nemohl platit nájemné v Barráku,“ pokračuje Palec.

Majitel objektu, kde klub sídlí, mu sice vychází vstříc, nicméně i on poptává, na co má nárok. Slušně rozjetému Barráku proto reálně hrozí od června uzavření, pokud jeho provozovatel nesežene potřebné prostředky.

S tím se nehodlá smířit nejen Palec a jeho tým, ale i muzikantská, fanouškovská a klubová komunita! Malignant Tumour, Degradace, Stream of Goddless Elegy, Staré pušky, Krucipüsk, Antigod, Pipes & Pints, Monkey Business, JAR, SPS to je jen část výčtu skupin, co ze solidarity věnovaly své desky, trička, vstupenky na koncerty i jiné „zboží“ do prodeje na podporu klubu.

Na webu www.hithit.com už existuje výzva Barrák tě potřebuje!, kde se na záchranu vybírá.

„Je důležité říci, že pokud se cílová částka nevybere, tak se lidem veškeré peníze vrátí a nikdo s výjimkou Barráku o nic nepřijde. Klub dostane peníze po naplnění cílové částky, všechny využije na nájemné,“ vysvětluje Palec.

Jeho iniciativě pomáhají kluby v Brně (Melodie) či Jablunkově (Southock) a pořadatelé festivalů Colours of Ostrava, Slezskoostravský Rockfest, Ostrava v plamenech, Fajt Fest, Brutal Assault, Mighty Sounds, Obscene Extreme…

„Byla by škoda skončit, vždyť nasmlouvané máme koncerty už i na druhé pololetí letošního roku, například Cocotte Minute, Krucipüsk či Komunál,“ dodává Palec.

Proběhnout má i benefiční koncert ve prospěch Barráku. V něm se hraje široká škála stylů; jen v březnu bude 14. metal (Hate, Doomas, Postcards From Arkham, Ennoia), 15. punk (Happy Ol' McWeasel, Pirates of the Pubs), 18. pak pop (Pokáč) či 21. rock (Erar Ešus, Dead Daniels, Baby Secondhand).