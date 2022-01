Průběh honičky, k níž došlo před několika dny, zachycuje policejní video. Do stíhací jízdy, při níž auto uhánělo městem rychlostí 130 kilometrů v hodině, se zapojili ochránci zákona hned z několika oddělení, a to z Hrabůvky, Zábřehu a hlídkové služby. Prchajícího motoristu vehnali do pasti, z níž nebylo úniku.