Když hříšník spatřil policejní majáky, sešlápl plynový pedál a zvýšil rychlost. „Snažil se setřást policejní hlídku, projížděl pěší zónou, a dokonce vjel do zákazu vjezdu,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie s tím, že v jednu chvíli motorista zpomalil a najel na obrubník. Pak si vyměnil místo se spolujezdcem. „Nakonec druhý řidič auto zastavil a oba vyčkali příchodu policistů,“ dodala Michalíková.

Zřejmě spoléhali na to, že v případě sporu bude stát jejich tvrzení proti tvrzení policistů. Výsledek je však jasný – výměnu totiž zachytila kamera ve služebním automobilu. Následná dechová zkouška byla u obou mužů negativní. Test na drogy však odmítli.

Ukázalo se, že první řidič (38 let) má platný zákaz řízení až do roku 2034. Je obviněn z maření výkonu úředního rozhodnutí. „Při výslechu využil svého práva nevypovídat, ale přesto uvedl, že svého jednání lituje,“ dodala Michalíková. Druhý výtečník (42 let) vůbec nemá řidičské oprávnění. Čeká ho správní řízení.