Na konci srpna při utkání s Brnem byla pětice Radek Látal, René Bolf, Tomáš Galásek, Radek Slončík, Marek Jankulovski uvedena do Klubu legend Baníku. Posledně jmenovaný navíc ukázal veřejnosti i pohár pro vítěze slavné Ligy mistrů, kterou vyhrál v roce 2007 s AC Milán. Nebylo divu, že desítky minut před výkopem se stály fronty na fotku, autogram, či cokoliv jiného, co by fanouškům tento moment zvěčnilo.