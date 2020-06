Starosta města společně s dcerou legendární folklórní zpěvačky Zuzanou současně odhalili pamětní desku. Uvedení nového náměstí v život se zúčastnily desítky obyvatel města, zástupci folklorního i politického života.

Uznalý Josef Laža

Slavnostní okamžik si nenechal ujít dlouholetý pěvecký kolega Jarmily Šulákové, zpěvák Josef Laža.

„Tady to náměstí je po zásluze. Jarmila udělala obrovský kus práce. Zasloužila se o rozvoj folkloru, jsem moc rád, že jsem s ní mohl léta spolupracovat a že jsme uchovali písně i pro budoucí generace,“ řekl pro Deník.

„Paní Šulákovou jsem znala od dob, kdy začínala v souboru Kyčera. Od té doby ji ráda poslouchám. A poslouchám ji dodnes, i když už mám moc roků,“ vyznala se paní Marie ze Vsetína.

„Náměstí je opravdu zasloužené dílo. Znám to tu moc dobře, pamatuju si všechny ty obchůdky, co tu stávaly, i prodejnu Supraphonu, kde paní Jarmila prodávala. Vídala jsem jí denně. Vyhrávala tu hudba z obchodu, nádhera,“ zavzpomínala.

Náměstí si zaslouží

Martin Hába ze Vsetína je folklorista. Jeho otec vedl soubor Malá Jasénka. Ve folkloru vyrůstal.

„Paní Šuláková si náměstí určitě zaslouží. Jen nevím, jestli na tomto místě. Fakt je, že jsem ji tu často potkával. Měli jsme tu kdysi skautskou klubovnu a s prodejnou Supraphonu, kde paní Jarmila prodávala, jsme měli společný dvůr,“ řekl.

Starosta Vsetína připomněl, že není obvyklé, aby vedení radnice pojmenovávalo nové ulice, nebo veřejné prostory.

„Toto je výjimečná a jedinečná situace. Poté, co paní Jarmila odešla do zpěváckého nebe, jsme přemýšleli, jak to uchopit. Nápad doplnila také spousta žádostí, které jsme dostali od vás, Vsetíňanů, myšlenku podpořila výzva České obce spisovatelů. V okamžiku, kdy se dostavěla galerie, a vzniklo toto prostranství, bylo rozhodnuto,“ prozradil Jiří Růžička.

Toto místo je symbolika

Symboliku a patřičnost místa mezi novou nákupní galerií, věžovým domem a nádražím podtrhla dcera Jarmily Šulákové Zuzana Pavlůsková.

„Tady v tom místě, kde sedíte, jsme od mých dvou let až do patnácti bydleli. Byl tu barák, zahrada. Z druhé strany měla mamka obchod, kde vyhrávala muzika až ven, a všichni seděli na lavičkách a poslouchali. A proto je to myslím to nejpříhodnější místo na její památku. Aby si každý, kdo tu půjde, vzpomněl, že tu i bydlela. Tady to opravdu patří, moc všem děkuju,“ řekla.

„Každému z vás bych přála takovou mamku, jak jsem měla já. A mám doteď. Ona byla ohromný grand, byla tolerantní. Když přišla domů ze světa, u nás bývaly ohromné večírky, zpívala, tancovala a nikdy nezkazila žádnou srandu. Přála bych vám ji znát tak, jak jí mám schovanou v srdíčku,“ dodala.

Slavnostní okamžik doprovodila cimbálová muzika Mirka Urubka, písničky Jarmily Šulákové připomněla dcera Zuzana se zpěvačkou Klárou Blažkovou, kterou Valašská královna matka kdysi označila za svou nástupkyni.

Říkali jsme jí sluníčko

Éru působení Jarmily Šulákové ve dvorní kapele Valašského království připomněli dvěma písněmi společně se Zuzanou Pavlůskovou také členové Fleretu.

„Když jsme poprvé jeli za Jarmilkou na Vsetín, čekali jsme nějaký hrad, nebo zámek, velkou stavbu, kde bydlí taková celebrita. Přivítala nás v paneláku se slivovicí a klobásami,“ zavzpomínal frontman Fleretu Zdeněk Hrachový.

„Dnešní den je důležitý, to co jste pro ni udělali, je paráda. Ona nás určitě sledovala shora a usmívala se jako sluníčko, které nás dneska podrželo. Úplně ji vidím, my jsme jí také Sluníčko říkávali,“ zakončil.

Zpěvačka Jarmila Šuláková se narodila 27. června 1929 ve Vsetíně. Proslavila město a valašský folklor nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Část své bohaté umělecké kariéry spojila i se známou folkrockovou kapelou Fleret, s níž teď vystupuje její dcera Zuzana.



Roku 2005 se Jarmila Šuláková stala čestnou občankou města Vsetína. V roce 2008 zvítězila v anketě Osobnost roku Zlínského kraje.



Královna lidové písně zemřela 11. února 2017 v 87 letech. Má pomník na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm. Prezident Miloš Zeman jí udělil státní vyznamenání in memoriam. Její přínos pro město připomíná i pamětní místo zřízené v prvním patře vsetínské radnice.