Příjemné počasí, narušené jen krátkým odpoledním deštěm, přivádí v sobotu na hrad Sovinec spoustu návštěvníků, přestože podle správy hradu je to stále jen zlomek lidí, kteří na turistické památky jezdívali před pandemií.

Jednu z největších historických akcí na hradě, Slavnosti pánů ze Sovince, si ale lidé nechtějí nechat ujít a nejen ti, kteří zůstávají zejména na večerní program trvající až do 22.45 hodin, zjišťují, že neprohloupili. Uprostřed bohaté družiny na hrad po sedmé večerní přijíždí moravský šlechtic Vok, který se svým bratrem Pavlem Sovinec před staletími vystavěli a „startují“ tím večerní program.

V sobotu se na hradě Sovinci na okraji Moravskoslezského kraje konala velkolepá historická akce pro veřejnost s názvem Slavnosti pánů ze Sovince. Kromě natěšených diváků se jí zúčastnilo několik skupin historického šermu, divadelníků, komediantů, kejklířůZdroj: Deník/Petr Jiříček

Do kůže Voka ze Sovince se převtěluje dobrovolník na historických akcí hradu Jakub Kocourek, který obvykle představuje hradního hejtmana. „Hrady mě vždycky lákaly. Měl jsem štěstí, že otec vedl hnutí Brontosaurus, takže jsem od dětství jezdil na Helfštýn, kde jsme pomáhali s opravami,“ říká muž, který se učil také šermovat a poté, co se hradním kastelánem stal jeho kamarád Michal Koutný, zde už pět let vypomáhá na akcích, které také moderuje. „Přijde mi, že nyní jsou lidé vděčnější!“ srovnává dobu předcovidovou a dnešní.

Už od brzkého odpoledne na Sovinci lidé sledují šermíře a další divadelní vystoupení, mazlí se také se zvířaty ze Záchranné stanice pro hendikepované živočichy Pateřín. Výra velkého či čtyřměsíční mládě lišky si zájemci mohou skutečně pohladit, krkavce velkého jménem Karel i nakrmit. „Velcí už umí mluvit, tento zatím jen vymýšlí hlouposti,“ říká o Kájovi hradní sokolník Ondra. Mezi přítomnými zvířaty, na něž mohou lidé přispívat, nechybí ani raroh velký, který se před pěti lety ve vzduchu popral s jestřábem a přišel o oko. A po úchvatné večerní akci, jejíž vrcholem je ohňová show a vystoupení fakírů, lidé tleskají a s rukami před pusou nevěřícně vzdychají.

Rekordní počet akcí na Sovinci



Slavnosti pánů ze Sovince byly letošní první opravdu velkou akcí na hradě. Celkem jich ale správa hradu či externí dodavatelé plánují až osmadvacet. Ostatně první volný víkend bez akce bude nyní až první říjnový!



„Už příští prodloužený víkend bude stát za to, na programu je už 10. ročník Sovineckého šperku. K vidění bude spousta stánků šperkařů s opravdu autorskými výrobky, kde se snažíme o jejich diverzitu – budou zde měděné, cínové, dřevěné i mnohé další šperky,“ řekl Deníku kastelán hradu Michal Koutný s tím, že akce se bude konat čtyři dny a samozřejmostí je bohatý doprovodný program se šermíři, žongléry a dalšími historickými skupinami.



První víkend v srpnu se pak bude konat Poslední vzdor. „Je to akce věnovaná čistě třicetileté válce a tomu, jak Švédové obléhali a dobyli hrad Sovinec. Jako vždy kolem oběda předvedeme divadelní rekonstrukci dobytí hradu. Bude to opravdu velké – 60 až 70 účinkujících,“ slibuje Koutný a láká i na zahraniční účinkující z Německa, kteří doma na obdobných akcích nemohou z mušket střílet, proto se lidem předvedou „natěšení“. A například první víkend v září bude díky Sovinecké škole kouzel věnován primárně dětem