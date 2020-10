Šestadvacetiletá Bára Šustalová z Kopřivnice volila v první den voleb na Porodnickém oddělení Nemocnice Nový Jičín. Do jejího pokoje vstoupili okolo půl čtvrté odpoledne členové volební komise Filip Mitan a Dan Šmajstrla s přenosnou volební urnou. Novopečená maminka, která porodila 30. září krásnou dcerku Olivii, je přivítala s úsměvem, pak už vše probíhalo jako u normálních voleb.

Maminka prokázala svou totožnost a obdržela obálku s hlasovacími lístky. Vzhledem k tomu, že v pokoji nebyla plenta, členové komise se způsobně otočili zády, aby Bára Šustalová mohla upravit svůj volební lístek. Ten pak vložila do bílé obálky a vhodila do přenosné urny. To už se malinká Olivie domáhala pozornosti maminky. „Ona je takový malý bobek a furt by jedla,“ poznamenala s úsměvem maminka, která rodila poprvé.

Bára Šustalová už má nějaké volby za sebou a nechtěla si nechat ujít ani tyto. „No. Blížil se mi termín, tak jsme si říkala, že si raději vyřídím voličský průkaz. Všichni byli hodně ochotní, tak jsem toho chtěla využít,“ dodala Bára Šustalová. V tu chvíli už malá Olivie dávala rázně najevo, že jí těsný tělesný kontakt s maminkou chybí…