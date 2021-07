Silnou kandidátku v Moravskoslezském kraji sestavili občanští demokraté, na silné jméno lídra však spoléhají takřka všechny strany usilující o křesla v poslanecké sněmovně. S čím jednotlivé strany, hnutí a jejich lídři do voleb jdou.

Proslýchá se, že výsledky z Moravskoslezského kraje budou pro celkovou podobu voleb klíčovější než kdy dříve. Nelze se tak divit jednotlivým politickým uskupením, že na to reagují a „do boje“ vysílají mnohdy to nejlepší, čím se v regionu – a mnohdy i ve straně či hnutí vůbec – mohou pyšnit.

Víc než kdy dřív se také podařilo domluvit se ve stranách na koalicích. Občanští demokraté tak oproti loňským krajským volbám neberou do party jen TOP09, ale pod praporem koalice Spolu také KDU-ČSL. Piráti se spolčili se Starosty a „družbu“ uzavírají i menší celky.

Zajímavým zvratem je nepochybně postava lídra hnutí ANO. Ivo Vondrák, který byl původně přesvědčen nekandidovat, neboť „smysl své práce vidí v tomto kraji“, změnil po apelu Andreje Babiše názor a svým jménem nepochybně přihraje hnutí několik procentuálních bodů.

Témata Pirátů a komunistů: Covid a konec těžby

O ty budou usilovat i stále se vzmáhající Piráti, kteří s podporou Starostů sází na lídra Lukáše Černohorského, následovaného Ondřejem Polanským. „Kvůli pandemii Covid-19 prochází Česká ekonomika obdobím recese. Domácí i zahraniční opatření a nejistota ohledně budoucího vývoje zasáhly domácí i zahraniční poptávku a narušená obchodní spojení se obnovují pomalu,“ řekl Černohorský pro Deník, na co by se chtěl zaměřit.

Komunisté zase tlačí na téma transformace kraje. „V Bruselu i v Praze ignorují specifika průmyslové historie našeho kraje a navrhují konec uhlí bez řešení teplárenství. Nezaplatí vynucené zdržení tepla, nedají dobře placenou práci pro propuštěné horníky ani nezastaví odchod lidí z kraje za prací! Náš program 5P má řešení. KSČM prosazuje respekt k průmyslu a pracujícím lidem, úctu k dědictví výsledku práce našich dědů a otců,“ říká lídr Leo Luzar.

Pomocná ruka (ex)ministrů

ODS, TOP09 a KDU-ČSL, vystupující v těchto volbách jako koalice Spolu, sází víc než kdo jiný na velká jména. Za lídrem a někdejším ministrem dopravy Zbyňkem Stanjurou tak v krajské kandidátce najdete například Pavlu Golasowskou, Pavla Drobila, Jakuba Jandu či níže z vedení kraje známé Jiřího Navrátila a Zdeňku Němečkovou Crkvenjaš.

Sociální demokracii zase přispěchal na pomoc ministr kultury Lubomír Zaorálek.

„Jak dobře víme, sociální demokracie prochází v současnosti velmi složitým obdobím, což se mimo jiné odráží také v předvolebních průzkumech. Právě proto cítím povinnost pomoci ČSSD v této situaci a opět povedu kandidátku do letošních Parlamentních voleb v Moravskoslezském kraji,“ řekl Deníku Zaorálek, podle něhož je pro významnou část české veřejnosti důležité, aby ČSSD zůstala parlamentní stranou.

Okamura versus Volný

Zajímavý boj svedou dvě protievropská hnutí – Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury s jeho někdejším členem Lubomírem Volným z Volného bloku. Lídrem kandidátky SPD se totiž stal sám předseda hnutí Tomio Okamura, který před čtyřmi lety zdvihal prapor ve Středočeském kraji. „Nemyslím si, že z pohledu Tomia Okamury je nejlepší strategií jít v kraji do přímé konfrontace s Lubomírem Volným,“ soudí pro Deník politolog Stanislav Balík.

Lubomír Volný to však vidí úplně jinak. „Žádný souboj Volný versus Okamura se konat nebude, protože pan Okamura je příliš zbabělý na to, aby se mi postavil v debatě,“ prohlásil Volný, který očekává, či spíše touží po zisku 40 mandátů. „To abychom zemi mohli úspěšně bránit před covidovou mafií. S Volným blokem budete opět volní,“ hlásá jeden z nejkontroverznějších politiků dneška.

A jak svou kandidaturu popisuje Tomio Okamura? „Jsem napůl Moravák po mamince, babičce a dědečkovi, takže jako Moravák chci kandidovat za Moravu, a to v nejlidnatějším moravském kraji. Moravskoslezský region má navíc specifické sociálně-ekonomické problémy, například loupež OKD, životní prostředí exekuce, nezaměstnanost a další, a to všechno je potřeba řešit.“ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční v pátek a sobotu 8. a 9 října.

K TÉMATU

TOP 5 jmen na kandidátce ANO 2011

V rámci hnutí ANO 2011 budou kandidátní listiny do finální podoby schváleny v příštím týdnu. Lídrem však bude hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

TOP 5 jmen na kandidátce koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP09)

1. Zbyněk Stajnura (ODS)

2. Pavla Golasowská (KDU-ČSL)

3. Pavel Drobil (ODS)

4. Jiří Carbol (KDU-ČSL)

5. Jakub Janda (ODS)

TOP 5 jmen na kandidátce Pirátů a Starostů

1. Lukáš Černohorský (Piráti)

2. Ondřej Polanský (Piráti)

3. Daniel Galuszka (Piráti)

4. Petr Letocha (Starostové)

5. Veronika Murzynová (Piráti)

TOP 5 jmen na kandidátce SPD

V rámci hnutí SPD budou kandidátní listiny do finální podoby schváleny předsednictvem v příštím týdnu. Oznámeným lídrem v Moravskoslezském kraji je však jeho předseda Tomio Okamura.

TOP 5 jmen na kandidátce KSČM

1. Leo Luzar

2. Jana Chorobinská

3. Markéta Fikáčová

4. David Stibor

5. Tomáš Michna

TOP 5 jmen na kandidátce ČSSD

1. Lubomír Zaorálek

2. Tomáš Hanzel

3. Jiří Vzientek

4. Dana Váhalová

5. Roman Bečica

ROZHOVOR K TÉMATU

Politolog Stanislav Balík z Masarykovy univerzity v Brně v rozhovoru pro Deník odhaduje:

Souboj Okamura – Volný bude hodně zajímavý aspekt voleb

Potlačení regionální logiky a minimální rozdíl mezi výsledky v jednotlivých krajích. To od letošních podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky očekává děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a uznávaný politolog Stanislav Balík. Favoritem voleb v regionu je stejně jako v případě krajských voleb Ivo Vondrák, přestože strana kandidátku oficiálně oznámí až příští týden – stejně jako SPD. „Ivo Vondrák coby lídr je logická volba, byť zvolená poněkud v rozporu s tím, co Andrej Babiš hlásal – mám tím na mysli souběh funkcí, chcete-li sezení na dvou židlích zároveň. Ale u Andreje Babiše jsme zvyklí na to, že něco jiného dělá a něco jiného říká,“ uvedl v rozhovoru pro Deník Stanislav Balík.

Namátkově řeknu Stanjura, Vondrák, Zaorálek, Okamura, Černohorský. Strany sází na velká jména. Jsou podle vás klíčem k vítězství, nebo lidé do poslanecké sněmovny volí spíše stranu?

Větší a známější jména nejsou něco, co by volby vyhrálo, ale je to bonus. Liší se to samozřejmě strana od strany – například u SPD nebo ANO je to skoro jedno, tam jde o malý bonus, protože lidé subjekt volí především kvůli celostátnímu lídrovi. U jiných stran ale může být poměrně zásadní rozdíl v tom, jestli tam jsou osoby, které skoro nikdo nezná, nebo jména, která alespoň u některých voličů vzbuzují pocit důvěry.

Jakýmsi minisoubojem letošních voleb v Moravskoslezském kraji se může stát duel Okamura – Volný, kdy navzdory tomu, že Tomio Okamura vybízel „vlastenecké a protievropské strany“, aby se spojily a netříštily se mezi nimi hlasy, jdou do voleb proti sobě. Souhlasíte?

Ano, rozhodně to bude jeden z hodně zajímavých aspektů těchto voleb. Dojde k rozdrobení scény, nebo naopak posílení? Osobně bych si tipl, že elektorát je omezenější, a když nebude o hlasy usilovat jeden subjekt, ale tři – protože zde částečně počítejme i Trikolóru, mělo by to znamenat spíše oslabení. Můžeme být samozřejmě překvapení, ale nemyslím si, že je z pohledu Tomia Okamury nejlepší strategie jít v kraji do přímé konfrontace s Lubomírem Volným, protože u SPD se řada voličů úplně nedívá na to, kdo je v daném kraji lídrem. Někteří ano, ale není jich moc. Nicméně rozhodl se, jak se rozhodl. Možná má interní výzkumy, které říkají, že půjde o každé procento a takto zkouší, aby Volný zůstal pod pěti procenty. Třeba i takto mu to chce hlasy ubrat.

Je z vašeho pohledu jednoznačným kandidátem na vítězství v Moravskoslezském kraji stávající hejtman a poslanec Ivo Vondrák?

V rámci Moravskoslezského kraje dost možná ano, je ale otázka, co to bude znamenat celostátně. Výsledky hnutí ANO v krajských volbách v Moravskoslezském kraji, kde vedl kandidátku, byly s výsledkem nad 30 procent v rámci republiky nadprůměrné. Ivo Vondrák coby lídr je tedy logická volba, byť poněkud v rozporu s tím, co Andrej Babiš hlásal – mám tím na mysli souběh funkcí, chcete-li sezení na dvou židlích zároveň. Ale u Andreje Babiše jsme zvyklí na to, že něco jiného dělá a něco jiného říká.

Jaké volby tedy v rámci tohoto kraje očekáváte?

Neočekávám dramatický rozdíl mezi jednotlivými regiony, nemám pocit, že by se voliči chovali regionálně výrazně odlišně, snad jen kromě KDU-ČSL, když ještě kandidovala sama. Nečekám něco speciálního pro jednotlivé kraje, protože regionální logika je ve volbách do poslanecké sněmovny potlačena.