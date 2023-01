Vražda v Novém Jičíně? Policie šetří smrtící útok nožem

Doplnila, že kriminalisté podezřelého muže na místě zadrželi. Případ si vzhledem k závažnosti převzali krajští kriminalisté, kteří na něm od počátku pracovali s kolegy z územního odboru Nový Jičín.

„Vrchní komisař odboru obecné kriminality krajského ředitelství včera, ve středu, obvinil muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Policisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ pokračovala policejní mluvčí a dodala, že trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest odnětí svobody v rozmezí od 10 do 18 let.

Lidé v obci jsou v šoku, ženu zabil její manžel

„Kriminalisté i nadále pokračují v jednotlivých úkonech trestního řízení. Probíhá vyhodnocování zjištěných informací a zajištěných stop, včetně stop z místa činu. Kriminalisté se zabývají veškerými okolnostmi případu. Veřejnost mohla zaregistrovat v jednu chvíli na určitých místech Nového Jičína pohyb vyššího počtu uniformovaných policistů - i tato činnost souvisela s případem,“ uzavřela Soňa Štětínská.