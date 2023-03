Polská státní organizace Centralny Port Komunikacyjny (CPK) představila konečnou variantu budoucí vysokorychlostní tratě z Ostravy do Katovic a dál do Varšavy. Stalo se tak po zapracování více než 7 tisíc připomínek a téměř stovky jednání s místními úřady, samosprávami a občany. Podle CPK jde o variantu s nejmenším vlivem na životní prostředí. Přinese také návrat vlaků do města Jastrzębie-Zdrój. Nový úsek bude na rychlost 250 km/h. Zprávu uvedl server zdopravy.cz.

Nádraží v Ostravě, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Správa železnic se již dříve dohodla s polskou stranou, že CPK bude připravovat i část z Ostravy na státní hranice. Podle CPK bylo hledání ideální varianty velmi obtížné. Oblast je velmi osídlená a část území je poškozena důlní činností. Nová trasa označená jako W72 počítá s vybudováním nových stanic Żory Północne a Mszana. Ve stanici Wodzisław Śląski by měl vzniknout nový intermodální terminál a odbočka do Jastrzębie-Zdrój.

„Je to největší město v Polsku, které nemá železnici. To se vybudováním nové trati změní,“ řekl Marcin Horała, vládní zmocněnec pro CPK. Ve městě žije 90 tisíc lidí.

Plány CPK počítají s tím, že z Rybniku do Katovic pojede vlak maximálně 25 minut, dosud je to více než dvakrát tolik. „Je to nejen důležitá investice pro Slezsko, ale celou transevropskou železniční síť. Umožní výrazné zrychlení spojení Katovic, Varšavy a Krakova s Brnem, Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapešti. Je to příklad přeshraniční spolupráce,“ uvedl šéf CPK Mikołaj Wild.

Příprava tohoto úseku běží od roku 2020. Nově navržená varianta počítá s maximální rychlostí 250 km/h.