Počátkem února téma nechtěl blíže komentovat. Chtěl počkat na závěry středečního zasedání předsednictva ANO, které rozhodovalo o dalším směřování hnutí, hlavních tvářích a prioritách. Nyní je Tomáš Macura chytřejší.

Hlavní výhrady primátora

„Výsledky jednání předsednictva mě sice nepřekvapily, přesto jsem z nich smutný,“ řekl Deníku. Co jej zklamalo nejvíce? „Nulová reflexe volební prohry, odmítnutí vnitrostranické debaty o dalším směřování hnutí, zahájení ‚lovu‘ voličů ve vodách SPD, útoky vůči médiím a podobně jsou věci, se kterými se nemohu smířit,“ vyjmenoval jasně své klíčové výhrady.

Hejtman Vondrák pro Deník: Panu předsedovi Babišovi už nechci do ničeho mluvit

Znamená to v kontextu dříve řečeného, že v hnutí ANO končí? „Na promyšlení mých dalších kroků jsem si naordinoval čas do konce týdne, nakolik je nechci činit v emocích,“ dodal pro Deník, kdy učiní klíčové rozhodnutí své politické kariéry.

To druhý z „rebelů hnutí“ z Ostravy, jak se dvěma nejvyšším politikům z moravskoslezského regionu nyní také přezdívá, se už zařídil. Na zmíněném předsednictvu složil funkci místopředsedy. „Funkce, která neumožní naplnit cíle, nemá valného smyslu,“ zdůvodnil to Deníku s tím, že se v předsednictvu necítil být mezi „parťáky“. Dříve hovořil o možnosti vzniku frakce uvnitř hnutí, o vystoupení z jeho řad – na rozdíl od primátora Macury – však neuvažuje.

Hejtman se hnutí nezříká

„Aby bylo jasno, já se nezříkám hnutí ANO,“ zdůraznil v exkluzivním rozhovoru pro Deník na pražském Chodově v sídle hnutí. „Je příliš předčasné o něčem takovém hovořit. Tomáš Macura deklaroval svou červenou linii pro opuštění hnutí, já mám také svou červenou linii,“ podotkl. Kde jeho linie leží? „Pokud bychom chtěli participovat na vládě společně s SPD nebo komunisty, musel bych z hnutí definitivně vystoupit,“ zapřisáhl se.

VIDEO: Ivo Vondrák skončil jako místopředseda ANO, rozhodl se sám

O participaci na vládě s těmito levicovými stranami v projevu Andreje Babiše po předsednictvu hnutí sice řeč nebyla, zato byl vyslán jasný signál jejich voličům, že ANO je tady (i) pro ně. Naopak byl v podstatě zamítnut návrh hejtmana Ivo Vondráka o uspořádání programové konference hnutí v Ostravě.

Navzdory tomu snaha jeho moravskoslezských zástupců dosáhnout změny nekončí, přestože Vondrák řekl, že přímo předsedovi už do ničeho mluvit nebude. „Co jsme s Tomášem Macurou řekli, bylo zcela nezávisle na sobě, nyní už se ale o tom spolu samozřejmě bavíme. Řešíme, jak postupovat dál, abychom mohli dotáhnout věci do konce. To je přirozené. Nyní spolu komunikujeme a jsme v tom zajedno,“ potvrdil v týdnu názorovou shodu v otázce dalšího směřování hnutí. Bude však primátor stále jeho členem?