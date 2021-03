Loni 30. července se seznámila se svým současným partnerem, jenž bydlí v Brně. „On tam má práci, já mám práci tady, takže jsme se vídali o víkendech. Někdy on přijel k nám, jindy jsem já jela za ním,“ říká Lenka a dodává, že partner pobyt u jejích rodičů, s nimiž bydlí v domě, spojuje s návštěvou maminky, která žije na Třinecku.

„Viděli jsme se o Vánocích, ještě jsem stihla jet k němu do Brna a pak byl nadlouho konec,“ nastiňuje Lenka. Necítila se dobře, nebylo jasné, jestli má anginu nebo něco jiného, tak ji 11. února poslali na test na přítomnost koronaviru Covid-19.

„No, a měla jsem ten test pozitivní. Doma jsem byla přes dva týdny, protože, pracuji ve škole a doktor říkal, že raději musím zůstat doma dokud nebude vše OK. Přítel z toho byl nešťastný, protože musel také do karantény. Přitom byl, stejně jako mí rodiče, negativní,“ dodává Lenka.

Karanténa skončila a zavřeli okresy

Karanténa jí skončila 21. února, ale protože ještě dobírala antibiotika, byla doma až do pátku, kdy ji lékař vypsal z nemocenské. Přítel ještě ten den nemohl přijet, protože „dojížděla“ karanténa Lenčiným rodičům.

V sobotu 27. února se konečně objevil a společně tak mohli odjet na návštěvu k jeho mamince. Po třech týdnech prožila Lenka společně s přítelem víkend a těšila se na další.

„V pondělí jsem už měla jít do práce a nic. Zase všechno zavřeli a navíc uzavřeli okresy. Takže se zase nemůžeme vidět,“ konstatuje smutně Lenka. Snažila se najít nějaké řešení, ale na takový případ nikdo z kompetentních nepamatoval.

„Nikdo mi zatím nic kloudného neporadil. Nemáme společnou domácnost, nemáme dítě, takže nemáme nárok. Přitom se snažíme sehnat společný byt, ale tím, že se nesmí cestovat z okresu do okresu, tak nemáme nárok na to, abychom si případné nabízené byty prohlédli, pokud nejsou v našich okresech. Policajti by nám asi neuznali, když bychom řekli, že jdeme na prohlídku bytu,“ dodává Lenka s neskrývaným sarkasmem.

Na nějaké diskuzi na internetu prý Lenka četla různé dotazy, které byly i na toto téma.

„Někdo, snad z ministerstva, tam radil, že se ti dva partneři mají k sobě sestěhovat do jednoho nebo druhého bydliště. Ale já mám práci tady, tak přece nemohu dojíždět z Brna a u něj to je naopak. Brno je na dojíždění dost daleko. Proto se vídáme jen o víkendu. A teď se zase vidíme jen přes messenger. Neporadil mi ani známý – policajt. Každý říká: vydržte to, vydržte to! Vadí mi to hodně. Už jsem to i obrečela,“ uzavírá Lenka smutně.