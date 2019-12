Letos v únoru utekl z psychiatrické léčebny v Opavě, kde kvůli závislosti na drogách vykonával nařízenou léčbu. V Ostravě nastoupil do taxíku, kterým se nechal odvézt do Orlové. Zde na řidiče zaútočil rozbitou skleněnou lahví a pořezal jej v obličeji. Motorista jen zázrakem vyvázl bez vážnějších zranění. V obavě o svůj život dal agresorovi peněženku, v níž bylo několik stokorun.

O den později si pro obžalovaného přišli policisté, a to souvislosti s jeho útěkem z léčebny. Současně ale tušili, že by mohl mít na svědomí i přepadení taxikáře. Při zatýkání se bránil. Lahví udeřil do hlavy jednoho ze členů hlídky.

Muž má již za sebou několik odsouzení, mimo jiné za loupeže. I proto mu hrozil trest nad horní hranici sazby, která činí pět až dvanáct.

Násilník se k činům přiznal. Na dotaz soudce, jaký trest by si představoval, muž uvedl, že by mu vyhovovalo devět let žaláře. Ani deset let mu však nevadilo, zřejmě si byl dobře vědom toho, že mohl dostat i více. Rozsudek na místě přijal, stejně se zachoval i státní zástupce. Verdikt je proto pravomocný.