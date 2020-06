Krnov i Brantice se pokouší o odchyt, ale plachý rychlý pes s lesem za zády je nepolapitelný. Typickou zkušenost mnoha dalších řidičů popsal na facebooku Deníku Matěj Benčík: „Cesta do Bruntálu, v 9:30 ráno pes viděn jak stojí u cesty a kouká. Zpátky do Krnova v 17 hodin, a pes znovu na stejném místě. Než jsem auto otočil a šel ho s přítelkyní hledat tak byl pryč. Tak jsme mu aspoň dali pamlsky vedle misky s vodou kterou mu tam nejspíš někdo donesl. Pískání na psa v lese bohužel bez reakce. Odpověď městské policie byla že ho nejde chytit.“

BRANTICE I KRNOV SE SNAŽÍ

„Bázlivý pes, který už má útěkové instinkty jako divoké zvíře, nikomu nedovolí, aby se k němu přiblížil. Dal by se hypoteticky chytit do sklopné klece, pokud ho přiláká žrádlo, ale na to je moc opatrný. Krnov i Brantice pro odchyt psa u silnice dělají maximum. Můžu garantovat, že v tomto případě nikdo nic nepodcenil, ani nezanedbal. Někdy zkrátka může nastat situace, kdy veškerá snaha zůstane bez výsledku,“ komentoval situaci Tomáš Schulz, který provozuje psí útulek ve Slezských Pavlovicích a má s odchytem psích tuláků bohaté zkušenosti.

Starosta Brantic Vladimír Dofek musí odpovídat na řadu mailů a telefonátů lidem, kteří mají o psa obavy. „Již měsíc a půl se snažíme psa odchytit. Doposud se nám to nedaří, protože tento pes je zdivočelý. Již několikrát jsem ho chtěl osobně přilákat na jídlo, ale pes vždy utekl. Tudíž jsem ho nemohl ani vyfotit,“ uvedl starosta Dofek s tím, že jménem občanů Brantic poděkuje každému, kdo dokáže psa odchytit. Už také krnovští strážníci a několik skupin dobrovolníků pořádalo akci na odchyt psa, ale bezúspěšně.

STAROSTA: PROSÍM NEKRMIT

U frekventované silnice psa pozorují stovky řidičů, ale indicie ale ukazují, že obíhá mnohem větší teritorium. Lidé například hlásili starostovi setkání se psem na cestě kolem řeky Opavy nebo na polích v okolí Radimi. Svědci spekulují, že by mohlo jít o labradora. „To, že lidé nosí jídlo pro psa k silnici, je to nejhorší, co mohou udělat. Nažere se tam, kde ohrožuje dopravu, takže nemá potřebu zdržovat se jinde. Podle mého úsudku když nebude mít co jíst u silnice, stáhne se za jídlem do obce, kde je větší pravděpodobnost ho odchytit,“ uvedl starosta Vladimír Dofek, který hlášení o černém psovi bez pána dostával minimálně od poloviny března.

NĚKOHO ČEKÁ? TO JE FÁMA

Místní černého psa v březnu a v květnu pozorovali na různých místech, než se v červnu přesunul k silnici první třídy, kde už ho viděla spousta řidičů.

„Z pozorování řidičů se zrodila fáma, že věrný pes u silnice na někoho čeká. Ano čeká. Na vás všechny, co ho krmíte na horizontu, kde auta jezdí nebezpečně rychle. Opravdu to není první místo, kde se pes vyskytoval, takže ho tam nikdo neodložil. Když zkušení pracovníci odchytové služby řeknou, že pes nejde odchytit, tak už obec moc možností nemá,“ uzavřel starosta. Místní už přesunuli misky s vodou a granulemi od frekventované silnice k odbočce na Radim, kudy projede jen pár aut denně.