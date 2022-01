Kult Pusteven! Na ledové sochy se stojí hodinové fronty, pojďte se na ně podívat

"Na místě spolupracovala také Horské služba Beskydy, ale vzhledem k podmínkám byla nutná evakuace pacientky pomocí vrtulníku a palubního jeřábu. Záchranáři ji přeložili do transportního vaku, vyzvedli a transportovali na rovnou plochu pod sjezdovkou, kde byla žena převzata na palubu stroje a následně přepravena do ostravské Fakultní nemocnice," popsal mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Před sedmnáctou hodinou vzlétal vrtulník k další misi. "Jednašedesátiletá žena uklouzla, upadla a zranila se na turistické značce v nepřístupném a zledovatělém terénu. Zasahovala u ní horská služba, ale komplikovaný transport z místa události by po zemi zabral několik hodin. Pilotovi LZS se s použitím brýlí pro noční vidění podařilo přistát v setmělém terénu asi kilometr od pacientky," doplnil mluvčí záchranářů.

Záchranáři pak zajistili zraněnou končetinu do dlahy, uložili ženu do podtlakové matrace, a za pomocí vyprošťovacího rámu ji pak společnými silami přepravili k vrtulníku. Následně proběhl letecký transport do FN v Ostravě.

Pozor na zledovatělý terén

Záchranáři upozorňují na výskyt zledovatělého terénu na mnoha místech, zejména v horských oblastech a důrazně doporučují pečlivě zvážit turistiku především v horském terénu, protože riziko úrazu je za současných podmínek vysoké.