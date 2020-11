Hlídky státní či městské policie téměř na každém rohu. A ne bezdůvodně. Tak to v sobotu v pozdně večerních a nočních hodinách vypadá v části havířovské čtvrti Šumbark, obývané nemalou měrou problémovou sortou lidí.

Podívejte se na video z nočního zákroku v Havířově-Šumbarku

Zdroj: Deník

Dvě stě metrů! To je vzdálenost, kterou Deník uráží od parkoviště u prodejny Lidl k místu, kde naráží na první hříšníky. Těsně před devátou hodinou ještě rychlým krokem spěchá domů několik dvojic, u jedné, která má však za cíl domů vůbec dojít, je zřejmé, že to nestihne.

„Tady za rohem, Opletalova ulice,“ hlásí starší muž, když se jej ptám, jak daleko to mají domů. „Ještě máme… dvě minuty,“ hlásí poté, co stěží zaostří na mobilní telefon. Přiznává, že byli popíjet u známých, potažmo jeho bývalé paní. Ta současná – a koneckonců i on sám – se ale dušuje, že jinak nikam nechodí a jsou „pořád doma“. Odbíjí však 21. hodina a Opletalova je stále v nedohlednu. Pár kolébavou chůzí vyráží dál.

Nechvalně proslulé náměstí

Prázdné ulice už jen tu a tam vyplňují siluety lidí venčící psy. Právě pejskař v místě, kde ulice Slovenského národního povstání přechází v náměstí T. G. Masaryka, nad zdejší situací kroutí hlavou.

„Po vyhlášení zákazu vycházení je tady méně lidí, ale do té doby – nouzový stav, nenouzový stav – to byl na každém rohu samý výrostek, několikrát jsem už volal policii. Tu jich je dvacet, tam čtrnáct,“ popisuje místní kolorit odhadem čtyřicetiletý muž. „Je to tady holt vyhlášené náměstí. Tu se nic nezmění, všichni to tu mají úplně na háku. Budeme odsud muset jít, je to tu strašné.“

Změnit by to chtěli místní strážníci, kteří přímo na náměstí dokonce musejí mít rozloženou mobilní služebnu s vysunutou kamerou. Jakmile nás přes ní spatřují, otevírají dveře dodávky a s odkazem na 21. hodinu ověřují důvod naší přítomnosti. Posléze vysvětlují, že to zde není lehké. Od vyhlášení zákazu vycházení se to ale údajně zlepšilo. „Vesměs kolem 20. hodiny to teď utichá, ale jinak na ně nic nezabírá,“ konstatují.

Deset lidí jedna hádka

A na některé nezabírá ani zákaz vycházení či shromažďování, natož povinnost nosit roušky. To když o blok vedle u bytového domu s číslem popisným 740 rozráží večerní ticho pronikavý ženský křik. Následně se kolem schodiště srocuje kolem deseti lidí. „Běž pryč, more, bo dostaneš přes… Nemám na tebe náladu, Ladik. Ukázal ses jako mrd.. a mrd.. zůstaneš,“ zní jedna z posledních vět, než na místo přijíždějí policisté. Ti jsou zde do minuty, oblast mají pokrytou důsledně.

Postupně na místo doráží přinejmenším čtyři jednotky Policie ČR a jedna Městské policie Havířov. „Nic jim neříkej,“ zní ještě červeno-modře ozařovanou tmou a ozvěnou jdou výhrůžky („Chceš mi ublížit?“) i nářky („Já tam mám dítě!!!“). Po chvíli policisté před hlučnou rodinnou scénou zavírají dveře a situaci řeší uvnitř. Po ještě několik desítek minut po incidentu však v okolních ulicích přetrvává zvýšený počet hlídek, také nás naprostá většina z nich postupně zastavuje a ověřuje naši totožnost.

Po čase se po Šumbarku opět rozhostí ticho, narušované jen občasným štěkotem či halekáním ojedinělých opilců. Lokální autobusové linky jezdí zcela prázdné a v dalších městských částech Havířova vypukla tichá noc.

K TÉMATU

Kdo má výjimku ze zákazu vycházení?



Zákaz vycházení v době nouzového stavu v čase mezi 21.00 a 4.59 hodin se nevztahuje na cesty do/ze zaměstnání a k výkonu povolání, k lékaři a za účelem ochrany zdraví a majetku a také při venčení psů do 500 metrů od bydliště.

Policejní statistiky: hřeší každý desátý!

Moravskoslezští policisté nyní v rámci běžného výkonu služby dohlížejí také na dodržování nařízení spojených s nákazou Covid-19. V celém kraji denně provedou 700 až 1000 kontrol, přičemž zaznamenávají 70 až 100 prohřešků. Přímo v okrese Karviná je to přes sto kontrol za den, ale hřeší tam už každý pátý.

„Nejčastěji se jedná o porušování povinnosti mít ochranu dýchacích cest a zaznamenali jsme také několik porušení zákazu vychází po 21. hodině. Občané kraje však ve většině případů nařízení dodržují,“ podotýká policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Jeden z posledních případů se stal v pátek po 23. hodině večer právě v Havířově, kde 22letý muž pod vlivem alkoholu pokřikoval na Hlavní třídě. Nadýchal přes dvě promile.

K TÉMATU

Jak je na tom nedaleká Karviná? Strážníci zvyšují pokuty



Podobně jako v Havířově, ani v Karviné někteří lidé nedodržují vládou nařízený zákaz vycházení po 21. hodině. Jak Deníku řekl šéf karvinských strážníků Petr Bičej, denně hlídky napomenou několik lidí, kteří se po ulicích pohybují pod deváté večer. „Dodržování zákazu vycházení po 21. hodině kontrolujeme denně a dáváme i pokuty. Denně jsou to tak tři čtyři případy,“ řekl Bičej s tím, že „hříšníky“, kteří nerespektují vládní nařízení strážníci potkají nejen na Osmistovce, ale i v jiných lokalitách.



Koho strážníci pozdě večer přistihnou venku, zaplatí jako pokutu tisícikorunu i dvě. „Pokuty už zvyšujeme na tři tisíce,“ dodal šéf karvinských strážníků. (toj)