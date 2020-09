Událost se odehrála letos v květnu. Obžalovaná měla pozitivní test na Koronavirus Covid-19 a od 5. do 20. května se měla zdržovat doma v karanténě, kdy měla mít oddělené hygienické zařízení, nákupy se měla nechat pořizovat známými a neměla se s nikým stýkat.

V té době byla v Nemocnici AGEL Nový Jičín od 6. května hospitalizovaná její matka se zápalem plic a rovněž diagnostikovanou nákazou virem Covid-19. Soudkyně Ivana Šostáková uvedla, že 10. května kolem 11 hodin si obžalovaná objednala taxi Ládíci a odjela vozidlem do nemocnice v Novém Jičíně, aby odtud odvezla svou matku, která ten den podepsala revers. „Po převzetí matky nastoupila i s ní do vozidla taxislužby a odjely do místa společného bydliště, kde matka kolem dvanácté hodiny vystoupila a šla domů. Dcera se bezprostředně poté nechala taxíkem odvézt do Obchodního centra Tabačka, kde nejprve vyzvedla v lékárně lék pro nemocnou matku a poté v drogerii koupila dezinfekci,“ přiblížila dění soudkyně.

Po nákupu v drogerii obžalovaná opět objednala taxík, při čekání na něj si venku zakouřila a pak se nechala odvézt vozidlem do společného bydliště. „Tam se kde se i s matkou v době od 16 do 18 hodin volně pohybovala na ulici před domem a v domě, bez ochrany úst a mohla způsobit šíření uvedené nemoci. Porušila tak karanténní opatření a jednání se dopustila v době, kdy Vláda České republiky vyhlásila kvůli výskytu nebezpečného viru nouzový stav,“ upozornila Ivana Šostáková a upřesnila, že nouzový stav trval po prodlouženích od 12. března až do 17. května.

Zločin šíření nakažlivé nemoc

V průběhu celého jednání obžalovaná vzlykala a s tím, že nechce jít do vězení, že se chce starat o svou dceru a matku. Soudkyně konstatovala, že žena se svým jednáním dopustila zločinu šíření nakažlivé nemoci. „Máme za to, že obžalovaná byla poučená, jak se má chovat, jaké povinnosti jí z karantény vyplývají. Bylo jasně uvedeno, že osoba, která je v karanténě nemá chodit do obchodů, nemá používat veřejnou dopravu, taxislužbu. Všeobecně byla veřejnost informována o povinnosti nosit roušky. Takže byla dostatečně informována. Na druhou stanu je nutno vzít v úvahu, že informace poskytnuté krajskou hygienickou stanicí byly velmi rozsáhlé a mohlo dojít k tomu, že obžalované nebyly zcela jasné v celém rozsahu,“ četla při čtení rozsudku soudkyně.

Za šíření nakažlivé lidské nemoci podle paragrafu 152, odst. 1 a 2, písmena b soud ženě uložil trest v délce tří let s podmínečným odkladem na dobu čtyř let a s dohledem probační služby.

„Při stanovení výše trestu soud přihlédl k tomu, že se jedná typově o jiné jednání, než za které byla obžalovaná v minulosti postihována, přihlédl také k tomu, že nedošlo ke škodě na zdraví u jiné osoby, zjednodušeně řečeno - došlo k formálnímu porušení pravidel. Je to třeba brát jako pravidla a jejich dodržování je třeba dodržovat. Věděla, že má karanténu, byla si těchto povinností vědomá,“ sdělila soudkyně v odůvodnění rozsudku a dodala, že sazba za tento čin je v rozmezí 2 až 8 let – trest je tedy ve spodní hranici.

Když soudkyně dočetla, obžalovaná se s pláčem zeptala: Takže půjdu vězení? Do vězení nepůjdete,“ konejšila ji obhájkyně. Obžalovaná se vzdala práva na odvolání, státní zástupce uvedl, že vše prokonzultuje s kolegou, ale pravděpodobně se práva na odvolání vzdá rovněž.

„Já vám děkuju. Moc vám všem děkuju. Už se tady nepotkáme,“ slibovala na odchodu žena.