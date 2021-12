Vánoční stromy a betlémy na Novojičínsku

Zatímco symbol Vánoc, nazdobený a rozsvícený strom, je na Novojičínsku nyní k vidění v každé obci (- více zde), stejně jako v devíti městech Novojičínska, jen u některých stromů září do tmy i nasvícené betlémy. Přesvědčte se sami v přiložené fotogalerii:

Betlémy ve Štramberku

Ve Štramberku, kterému se ostatně přezdívá Moravský Betlém, jsou nyní v oknech domů a za výklady provozoven k vidění desítky různých betlémů, které se navíc v podvečer rozsvítí. Akce nazvaná Štramberkem za Betlémy (-více zde) v městečku plném dřevěnic potrvá do 2. února 2022.

K TÉMATU

Živý betlém v Rožnově pod Radhoštěm

• V prosinci letošního roku uplynulo 22 let od prvního uvedení tohoto programu ve Valašském muzeu v přírodě.

• Při psaní scénáře vycházel jeho autor, valašský národopisec, sběratel lidové kultury, etnograf a dlouholetý ředitel skanzenu Jaroslav Štika z Evangelia svatého Matouše a z tradice takzvaných vánočních pastýřských her, nazývaných též pastuši, betlemáři.

• V roce 2011 doznal původní scénář Jaroslava Štiky několika změn.

• Přibyly do něj autentické záznamy pastýřské hry z moravsko-slovenského příhraničí a koledy rožnovského učitele Josefa Tvarůžka.