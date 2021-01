Maximálně deset osob. Tolik se může podle aktuálně platných vládních nařízení setkávat lidí v rámci zkouškového období na vysokých školách. Řada oborů se neobejde bez praktické výuky, jenže ta je nyní povolena jen v některých případech. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ji umožňuje například u zdravotnických oborů nebo studentům, vykonávající praxi třeba ve školkách a školách.

Budova Vysoké školy báňské. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Pro univerzity není zkouškové období velkým problémem. „Univerzita je rozsáhlá, takže najít vhodnou místnost a zajistit žádoucí rozestupy není těžké. To se týká kontaktního zkoušení, samozřejmě se ale využívá i to bezkontaktní. Zkoušky online už běžně probíhají, jsme tedy připraveni i na variantu, že by osobní přítomnost na zkoušce vůbec nebyla možná. Vyučující jen využijí formu, která jim v daném předmětu a u daného typu zkoušení nejvíce vyhovuje,“ říká mluvčí VŠB – Technické univerzity Ostrava Petra Halíková. Osobní i online zkoušení bez obtíží funguje i na Slezské univerzitě Opava.