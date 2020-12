Slovenská strela přitom má už v Kopřivnici připraveno nové zázemí, v kterém bude po celkové rekonstrukci vystavena a připravena pro občasné jízdy.

Motorový vůz M290.002 je národní kulturní památkou. Naposledy byla Slovenská strela na železniční trati v roce 1960, pak stála dlouhé roky v Kopřivnici na kolejích u muzea Tatry jako exponát.

Jeho rekonstrukce do původní podoby a provozuschopného stavu trvá už zhruba dva roky. Provádí ji opravárenská společnost ČMŽO Přerov.

Závada motoru

Motorový vůz M 290.002 (Slovenská strela) se v neděli poprvé po náročné renovaci objevil na širé trati při zkušební jízdě vlastní silou. Jízda ale byla předčasně ukončena kvůli závadě. Původně se objevily informace, že se jednalo o závadu na motoru.

Ve středu ale za firmu Macháč motors Petra Křiklavová informaci upřesnila: "Porucha je na tzv. Hardyho spojce, které zajišťují pružné spojení souosých hřídelí, přenášejících kroutící moment od pohonných jednotek do podvozku. Motory jsou plně v pořádku."

Slovenská strela s novým lakem:

Podle Železničního magazínu měl vůz jet z Přerova do Břeclavi a zpět, poháněn jen jedním motorem se ale vrátil zpět do Přerova už ze stanice Huštěnovice.

A právě technická závada na pohonu vozidla, která byla zjištěna při zkušební jízdě, je důvodem odložení dnešního slavnostního představení vozu i s prohlídkou nového depozitáře.

Slovenská strela v průběhu rekonstrukce:

„Je nám to líto, ale jsme si vědomi, že Slovenská strela je železniční veterán a že její uvedení do perfektního stavu, aby mohla na trati jezdit se soudobými rychlíky, není jednoduchá věc. Proto radši dáme kolegům z Českomoravské železniční opravny dostatek času, aby národní technická památka Slovenská strela byla na svou cestu do Kopřivnice skvěle připravená,“ uvedla již o víkendu společnost Tatra, která vůz vlastní.

Z historie Slovenské strely

Motorové vozy M290.0 byly vyrobené v roce 1936 pro tehdejší Československé státní dráhy v Tatře Kopřivnice. Na voze je unikátní například elektromechanický přenos výkonu od Josefa Sousedíka. Díky jeho nápadu se vůz rozjížděl na elektrický pohon, čímž lze vozidlo považovat za hybridního průkopníka.

S rostoucí rychlostí se trakční motor odpojil a vozidlo bylo poháněno pouze na mechanický přenos. Dosahoval rychlosti až 130 kilometrů za hodinu, při zkouškách zvládl rychlost až 148 kilometrů za hodinu.

Příprava Slovenské strely k převozu:

Dráhy je nasazovaly na trasu z Prahy do Bratislavy, označení Slovenská strela zůstalo v jízdním řádu dosud, i když doplněné o název Metropolitan. Jen pro srovnání: v roce 1936 urazily tyto vlaky cestu z Prahy do Bratislavy za 4 hodiny a 51 minut. Dnes trvá cesta bez minuty 4 hodiny.

Během války vozy nejezdily kvůli nedostatku paliva, pak sloužily pro vládní a ministerské jízdy. Jeden z vozů po odstavení vyhořel, druhý se dostal do podnikového muzea Tatra.