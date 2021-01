Na nedostatek práce si stěžovat nemohl. Stejně jako jeho kolegové na dalších nemocničních odděleních.

O svátcích byla pohotovost téměř pořád zaplněná pacienty s akutními obtížemi a úrazy. Do toho byli na urgentní příjem sváženi sanitkami pacienti z celého spádového regionu, kdy jejich zdravotní stav mohl souviset s komplikovaným průběhem onemocnění Covid-19.

Zvládnout zásadní reorganizaci celé nemocnice a zavést protiepidemická opatření dosud nevídaného rozsahu bylo těžké. Ještě těžší ale bylo několik dní před vánočními svátky dělat kolegům změny ve službách. Došlo k situaci, kdy nemocnice musela kvůli narůstajícímu počtu pacientů s Covid-19 zprovoznit další infekční jednotku. To znamenalo také rušení dovolené kolegům.

„Přelom listopadu a prosince vypadal tak dobře, že jsme se na poradě vedení rozhodli postupně obnovit plánovanou operativu. Navíc jsme apelovali na všechny kolegy, aby si vybrali maximum dovolené, jelikož většina z nich na to kvůli pandemii neměla přes rok prostor,“ zavzpomínal náměstek pro léčebnou péči SZZ Krnov Bronislav Sedláček a pokračoval: „Bohužel předvánoční rozvolnění a i jistá neukázněnost znamenaly výrazné zhoršení epidemiologické situace. Kvůli rostoucímu počtu pacientů s těžším a těžkým průběhem onemocnění covid-19 jsme museli připravovat otevření další covidové jednotky.“

Podle zkušeného lékaře si lidé z oborů mimo zdravotnictví těžko dokážou představit, co to obnáší kompletně měnit služby. Takové rozhodnutí je potřeba udělat, přestože je jasné, že volno si všichni opravdu zaslouží za svou obětavou práci. Mnozí před Vánocemi či přímo o svátcích dostali zprávu, že musí do práce. Část zdravotníků navíc byla stažena z dovolené.

„Zajistit personálně provoz další covidové jednotky o pětadvaceti lůžkách v předvánočním období nebylo snadné. Znamenalo to velké změny ve službách. Bohužel i stahování zdravotníků z dovolených. Někteří místo plánované štědrovečerní večeře s rodinou museli do práce,“ uvedl Bronislav Sedláček.

Žádný ze zdravotníků, na které změna dopadla, nehledal důvody proč to nejde. Věděli, že takové situace k jejich profesi patří. „Na některých bylo vidět, že je mrzí, že nebudou trávit Vánoce podle původních plánů. Moc si vážíme profesionálního přístupu našich zdravotníků. Odmítáme názory typu: jsou za to placení, měli si vybrat jinou profesi a podobně. Zdravotníci mají děti a rodiny. Zaslouží si odpočinout. Zvláště po tak náročném roce,“ uvedl lékař krnovské nemocnice.