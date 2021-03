Sliboval nápravu, vyšetřování probíhalo na svobodě. Jeho teritoriem byly především obvody Ostrava-Přívoz a Moravská Ostrava.

„Na svědomí má téměř dvacet činů vloupání. Způsob provedení byl ve většině případů stejný, za použití například nářadí měl násilně vniknout do vnitřních prostor, kde kradl,“ uvedla policejní komisařka Eva Michalíková.

Při posledním pokusu byl však na místě zadržen uniformovanými policisty z obvodního oddělení Ostrava-Přívoz.

Pokladna pod sněhem

Odcizená pokladna.Zdroj: PČRPolicisté na tísňové lince přijali oznámení o možném vloupání do obchodu s dětským zbožím. Svědkyně slyšela kovové zvuky, které přicházely zvenku. Muži zákona poblíž místa činu kontrolovali muže, o němž věděli, že jde o závadovou osobu. Mladík se pak na místě přiznal, že se pokusil plátkem pilky na železo přeřezat kovovou mříž do obchodu. Podezřelého tak policisté zadrželi a předali do rukou kriminalistům.

Ti pak mladíkovi dokázali opakovanou trestnou činnost, k čemuž se recidivista přiznal. Opakovaně měl například vniknout do prodejny barev a laků. Zde odcizil pokladnu s finanční hotovostí 10 tisíc korun, mobilní telefon, digitální váhu, ale také malířské a natěračské potřeby.

Zřejmě měl plné ruce, proto se rozhodl pokladnu schovat mezi zaparkovaná auta a zaházet sněhem (viz VIDEO).

Zdroj: PČR

„Poté se pro zbytek odcizených věcí měl vrátit zpět do prodejny. Při ohledání místa činu však policisté ukrytý lup našli a následně vrátili poškozenému,“ přiblížila Michalíková.

Kávovar z mateřinky

To se asi pachateli nelíbilo, proto se do dvou dnů do prodejny vrátil a opět pokladnu odcizil, tentokrát tam byly už jen tři tisíce.

Z výslechu dále vyplynulo, že mladík má na svědomí mimo jiné také vloupání do mateřské školky, ve které měla uklízet jeho rodinná příbuzná. Té odcizil klíče a následně bez poškození vniknul do vnitřních prostor mateřinky, odkud si odnesl kávovar za více než 10 tisíc korun a čisticí prostředky.

„Odcizené věci pak prodával a za utržené peníze kupoval jídlo či cigarety. Způsobil celkovou škodu za více než 40 tisíc korun. Do výslechu uvedl, že svého jednání lituje a bude se snažit způsobenou škodu nahradit,“ uvedla dále Michalíková.

Vzhledem k tomu, že se obviněný muž takového jednání dopustil v době nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody od dvou do osmi let.