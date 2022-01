Její ostravské kolegyně by se od ní mohly zpočátku učit. Bez vážnějších problémů v jednom z obchodů ukradla bundu. Poté se vydala do obchodního střediska v centru Ostravy čelit dalším výzvám a opět prokázala svou zkušenost.

Ze tří prodejen si v taškách nepozorovaně odnesla nejrůznější zboží. Nejednalo se přitom o žádné drobnosti. Zmizelo několik zimních bund, šaty, teplákové soupravy, ale také rukavice, a dokonce i klobouk. Jenže jak se říká, i mistr tesař se někdy utne. Stačila jedna hloupá chyba a ze zlodějky-hrdinky se stala smolařka dne.

U poslední krádeže si počínala neopatrně až nezodpovědně. V pohodě sice odstranila bezpečnostní kód, který si následně dala do kapsy, zapomněla ho však vyhodit. A malér byl na světě… „Při odchodu z obchodu se spustil alarm. V tu chvíli se za ní vydal pracovník bezpečnostní agentury,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezská policie s tím, že zlodějku se následně podařilo zadržet.

Bez většího odmlouvání doprovodila ochranku do zázemí obchodu, kde je mimo jiné vyčleněný prostor pro podobné situace. Zde se ke krádeži přiznala. Po telefonátu na linku 158 dorazila na místo Policie ČR, jejíž příslušníci ženu eskortovali na služebnu v centru Ostravy. „Podezřelá se ke svému jednání doznala. Ukradené věci policistům odevzdala a do protokolu uvedla, že svůj plán jet krást do Ostravy vymyslela již v Olomouci,“ doplnila Michalíková.

Celková škoda byla vyčíslena na více než patnáct tisíc korun. Žena čelí obvinění z krádeže, za kterou jí hrozí až tři roky vězení. V případě odsouzení by to byl její jedenáctý trest. Ještě horší je ale ostuda, s níž se musela vrátit domů do Olomouce.