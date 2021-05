Mezinárodní den oslů totiž připadá právě na 8. května. "Slaví se od roku 2018 jako projev úcty ke zvířeti, které historicky vytrvale sloužilo lidstvu v nejnáročnějších terénech jako jezdecké zvíře i k nošení nákladu, dnes i jako terapeutické zvíře," uvádí Zoo Ostrava.

Co je jinak v zoo nového? Veselo je například u místních sov, a to jak chovaných, tak u těch, co žijí volně v areálu. Hnízdní sezóna je us sov v plném proudu. V Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava aktuálně vyvádějí mláďata puštíci. A to jak chovaní puštíci bělaví, tak i volně žijící puštíci obecní," říkají dále zaměstnanci ostravské zoologické zahrady.

Zoo nadále funguje jen ve venkovních prostorech, pavilony zůstávají uzavřeny. Vstupenky lze zakoupit v místní pokladně, nebo online v tomto internetovém odkazu. Otevřeno je denně od 9 do 19 hodin, pokladny a pavilony se zavírají hodinu před uzavřením zoo. Poslední vstup do areálu je možný hodinu před uzavřením zoo.