/TÉMA DENÍKU/ Velké emoce jedné ze zúčastněných stran vzbuzuje plánované sloučení ZŠ a MŠ Kosmonautů 13 a ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 v jednotnou školu Kosmonautů. Je v současné atmosféře reálné, aby se školy sloučily?

Jak už Deník informoval, „Patnáctka“ chystaný krok vítá jako spásu pro svou přeplněnou školu, na „Třináctce“ proti tomu s obavami brojí nejen zaměstnanci a vedení školy, ale i rodiče žáků. Chodbou a tělocvičnami stavebně propojené školy čeká nelehké období.

Jedni osočují druhé, druzí první. Kvůli způsobům vedení, kvůli (ne)naplněnosti té či oné školy. Ředitelé, původně oba ze ZŠ Kosmonautů 15, spolu nemluví, dokonce došlo na výměnu zámku u dveří v propojovací chodbě, jediná přímá cesta „k sousedům“ tak nyní vede skrze tělocvičny.

„Nenamlouvejme si, že mezi školami není rivalita, vždycky byla. Za předchozího ředitele, který před lety odešel do důchodu, byly vztahy mezi námi tvrdé, ale korektní. Dnešní vztahy mezi námi řediteli nejsou více méně žádné,“ říká šéf „Patnáctky“ Marek Pabjan o svém někdejším podřízeném Pavlu Olšovském. Když ještě působili v jednom kolektivu, snažila se škola o přístavbu, která by situaci částečně řešila. „Přesunuli bychom tam alespoň nějaké zázemí typu kabinetů nebo knihovny. Obvod by to tehdy nic nestálo, protože vypsaný program počítal s kofinancováním, které jsem měl ušetřené v rezervním fondu, bylo potřeba jen vratné předfinancování. Šlo by o rychlou stavbu a během tří měsíců mohlo být hotovo. Tehdy to ale z politických důvodů neprošlo,“ komentoval původní, asi pět let starý plán Marek Pabjan, který od radnice dostal důvěru vést připravovanou ZŠ Kosmonautů (zatímco Olšovskému končí mandát několik dnů po chystaném sloučení, Pabjana čeká obhajoba funkce až o rok a půl později, pozn. red.).

Nyní slovní obrat „politické důvody“ vstupuje do hry znovu. Avšak, jak se zdá, s opačným resumé. „Rád bych v tom viděl finanční přínos, zkvalitnění výuky, ale ať nám to, prosím, někdo řekne. Z mého pohledu je to jen hnusný politický kšeft, i proto jsem politiku nikdy neměl a nebudu mít rád,“ nebral si servítky Pavel Dvorský, který učí na druhém stupni a ve 4. třídě ZŠ Kosmonautů 13.

Absence diskuze

Škole se nelíbí ani absence diskuze, přestože koncem března k jednomu setkání zástupců radnice, zaměstnanců školy a rodičů žáků došlo. Na dotazy z „Třináctky“ údajně nikdo neposkytl uspokojivou odpověď. „Přišel jsem si tam vyslechnout jejich obavy a návrhy. Ale kdybych tam přišel a zeptal se jich napřímo, zda chtějí spojit, oni by řekli ne, já ano, a nikam bychom se nedostali,“ řekl místostarosta Jihu pro školství Radim Ivan, podle něhož se se slučováním jakýchkoli institucí či změnou identit vždy pojí velké emoce.

„Ale nikomu to v žádném případě nevyčítám. Proto to komunikujeme tři měsíce před zasedáním zastupitelstva, šest měsíců před začátkem školního roku a devět měsíců před plánovaným sloučením. Všechny obavy si můžeme vyjasnit. Avizoval jsem, že nedojde k žádné revoluci, vyhazovům ani spojování tříd a trhání kolektivů. Jde v podstatě o administrativní úpravu. Chceme zachovat maximální komfort vzdělávání,“ zdůrazňuje Ivan.

Nabízí, že dveře jeho kanceláře jsou pro všechny otevřené. Cílem školy je však dosáhnout nové hromadné schůze, na které mají být předložena relevantní data a vyslechnuty všechny strany. „V říjnu po nástupu do funkce nám pan místostarosta řekl, že kdyby mělo dojít ke sloučení, pozve si oba ředitele a bude o tom s nimi diskutovat. Nediskutoval, šlo o pozvání k hotové záležitosti,“ nesouhlasí zástupkyně ředitele ZŠ Kosmonautů 13 Halina Chlebková.

„Není to tak, že bychom jim na sílu oznámili, že je sloučíme. Přišel jsem tam s tím, že toto je aktuální názor, o kterém bude jednat zastupitelstvo v červnu,“ komentuje to ze svého pohledu místostarosta. Nepřímo tak říká, že kdo chce situaci zvrátit, musí přesvědčit zastupitele. Novou schůzi na školách nyní radnice neplánuje. Deník bude téma nadále sledovat.

Otázka k tématu

Jaké jsou důvody pro sloučení ZŠ a MŠ Kosmonautů 13 a 15? Odpovídá místostarosta Ostravy-Jihu Radim Ivan (Spolu):

„Je to jeden stavební objekt, domlouvají se na využívání společných tělocvičen, stravují se v jedné jídelně, jejíž chod ale zajišťuje pouze jedna škola, která i proto má vysoké výnosy z doplňkové činnosti včetně například pronájmů z volnočasových aktivit. Také na úřadě řešíme vše pro obě organizace zvlášť a je to zbytečně komplikované. Chceme, aby se obě budovy pod jednou organizací rozvíjely jako celek.“

Komentář Petra Jiříčka

Podložte sloučení daty

Dají se pochopit všechny strany. ZŠ Kosmonautů 15, které byla před pár lety zamítnuta přístavba, že nemá dostatečný prostor pro své žáky.



Radnici Ostravy-Jihu, že chce v nastolené koncepci optimalizace školství pokračovat a školy, které jsou, byť krkolomně, stavebně propojeny, k tomu v jejích očích doslova vybízí. Ale je třeba brát ohled i na ZŠ Kosmonautů 13.



Když říkají, že pro udržení kvality výuky je stávající stav potřebný, mělo by se to alespoň prověřit. Stejně jako možné finanční, vzdělávací a další dopady chystaného kroku.



Zaměstnanci i rodiče mají nesporně pravdu v tom, že takto razantní krok si vyžaduje oporu v datech, nikoli pocitech nebo tvrzení, že dostatečně nepronajímají hřiště a nemají z nich příjem. Udělejte analýzu možného spojení „Kosmonautek“ a kdo ví – třeba i „Třináctka“ bude nakonec souhlasit a spojení proběhne v poklidu.

K TÉMATU

Kolik žáků mají jednotlivé školy?

ZŠ a MŠ Kosmonautů 13

Aktuální stav: 340 žáků

Maximální kapacita: 680 žáků

Komentář: škola zdůrazňuje, že jde o ideální počet k tomu, aby se mohla zaměřit na speciální potřeby dětí, zakládá si na označení školy „rodinného typu“ a přátelským prostředím. Původní kapacita je údajně nereálná.



ZŠ a MŠ Kosmonautů 15

Aktuální stav: 620 žáků

Maximální kapacita: 660 žáků

Komentář: Škola bojuje s přeplněností, hledá způsoby, jak odlehčit přetíženým podmínkám. Jedna třída má zázemí ve školních dílnách. Přístavba nevyšla, nyní „Patnáctka“ věří ve spojení obou škol.



Věděli jste, že…

snaha o sloučení ZŠ a MŠ Kosmonautů 15 se ZŠ a MŠ Kosmonautů 13 není první?

Úvahy o spojení obou škol byly vedeny už v minulém režimu, po revoluci a několikrát také v novém tisíciletí. Nyní jsou po pár letech na stole znovu, ke změně má dojít od 1. ledna 2024.

ANKETA

Proč mají rodiče žáků ze ZŠ Kosmonautů 13 obavy ze sloučení škol?

Petra Berešová, rodič a nepedagogický zaměstnanec školy:

Pro mě je prioritou, že když se školy spojí, děti nebudou mít zázemí, jaké mají dnes. A že to mohu z pohledu obou stran posoudit. Někteří potřebují individuální přístup, menší ruch kolem sebe, menší kolektiv. Může to na ně mít do budoucna dost zásadní negativní dopad a o to se nikdo nestará. A dělat zpětně průzkumy, zda se to povedlo, nebo ne, je pozdě. Proč tedy nikdo nepodloží spojení daty nyní?

Jana Sopuchová, rodič:

Vůbec se mi to nelíbí. Když se takové změny provádějí, vždy se musí podložit relevantními daty. Na schůzi s rodiči bylo místostarostou řečeno jen to, že jde o politický záměr. Bylo mi řečeno, že žádné střednědobé či dlouhodobé analýzy neexistují. Cítím, že dojde k poškození škol. Přijde mi hodně zvláštní, že člověk, který je na radnici pět měsíců, dělá tak razantní kroky. Zdůvodnění, že jde o dva subjekty spojené chodbou, mi přijde zcela neuvěřitelné. Není to o úpravě razítka, ale i o lidech. Pokud nejsou žádné podklady, co to přinese, jak může někdo zaručit, že to jen neuškodí? Kdyby na škole něco nefungovalo, rodiče už by to dali najevo. Kvalita bude upozaděna kvantitou, rodinné zázemí školy, kvůli něhož jsem tam děti dala, zmizí.

Jiří Ringer, zástupce žáka:

Jako rodiče to nedokážeme pochopit. Vše funguje a najednou se má něco změnit ne proto, že je to třeba, ale protože se tak někdo rozhodl. Vzniknou výchovné, pracovní a další problémy. Nelíbí se nám to.

Andrea Veselá, rodič:

Mám zde syna právě z důvodu, že jde o školu rodinného typu, kde mají prostor se dětem dostatečně věnovat. Pokud ale dojde spojením ke komplikaci výuky nebo změně pedagogického sboru, druhého syna už zde nedám, jinou školu máme blíž.