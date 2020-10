Důvodem je nedostatek personálu způsobený pandemií Covid - 19.

Aktuálně vás na pohotovosti ošetří v pracovních dnech od 18 do 24 hodin, o víkendech a ve svátcích od 6 do půlnoci. Za normálního provozu v ordinaci na ulici Poděbradova 2738/16 poskytují pohotovostní služby v pracovní dny celou noc, tedy od šesti večera až do šesté hodiny ranní, o vikendu nepřetržitě.

Zejména v prázdninových měsících o víkendech bylo nedaleké parkoviště v Hollarově ulici doslova plné. S návratem zubařů z dovolených do ordinací se nápor pacientů zmírnil - více se dočtete v naší reportáži zde.