Populární česká zpěvačka Olga Lounová ve čtvrtek vystoupí v Karviné. Její koncert v kulturním domě odstartuje v 18:30.

Olga Lounová. Hudební festival reBarbora. 27. - 28. 5. 2022 Foto: Jiří Rygel | Foto: Externista VLM

Olga Lounová v dubnu odstartovala své turné Memento mori koncertem v Pardubicích. Následně zamířila do Českých Budějovic a ve čtvrtek miniturné uzavře v Karviné.

„Karvinou miluju! Diváci jsou tady vždycky velice akční a umí se bavit. Vlastně celkově všichni z okolí Ostravy a severní Moravy se umí bavit. Ráda k vám jezdím,“ řekla zpěvačka pro Deník.

Během dvouhodinového koncertu zazní známé hity jako Jsem optimista, K výškám, Láska v housce, Stará žena nebo Cyklista. Lounová zároveň představí novou desku Memento mori s písničkami Protože to nevzdám nebo Patříme k sobě.

„Bude to intimnější než klasické koncerty. Mám ráda, když se nejen zpívá, ale i dobře baví. Dojde i na humor! Těším se. Větší koncert si pak nadělím v příštím roce, v březnu, kdy vystoupím v 02 universum. To doufám, za mnou dorazíte. Bude to veliké,“ dodala oblíbená zpěvačka.

Vstupenky na karvinský koncert Olgy Lounové jsou stále v prodeji.