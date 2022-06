Kvasnice jsou bohaté na železo a měď, dále obsahují enzymy, esenciální kyseliny a minerální soli. A nezanedbatelné je také množství vitamínů, zejména vitamínu D a vitamínů skupiny B. Všechny tyto látky prospívají nejen našemu zdraví, ale také rostlinám. Proto by byla škoda jim nedopřát takový koktejl látek, navíc když stojí jen pár korun.

Jak hnojivo připravit?

Svůj recept na něj má i Lenka Pospíšilová. „Není to vůbec nic složitého. Jednu kostku droždí rozdrobím do litru teplé vody, kvasnice v ní rozmíchám a poté nechám do druhého dne při pokojové teplotě kvasit. Směs potom ještě naředím čtyřmi litry vody a tím pádem získám pět litrů opravdu kvalitního hnojiva, které poté ještě dál naředím. Stačí tak jeden díl kvasnicového základu na 3 díly vody,“ popsala Lenka.

Jak obohatit zahradu? Vyvýšené záhony mají své výhody i nevýhody

Vzniklou směsí prý zalévá naprosto veškeré rostliny v domácnosti i na terase, klidně i několikrát do týdne. „Loni jsem měla opravdu výstavní muškáty, tak doufám, že i letos se jim takto povede,“ slibuje si od hnojiva paní Lenka.

Hodí se na zeleninu i růže

A jaký výsledek můžete od kvasnicového hnojiva očekávat? Po výsadbě vám mnohem lépe zakoření sazenice, jejich kořeny budou silnější a odolnější vůči škůdcům. Rostlina tím pádem bude mnohem robustnější a mnohem rychleji a snáze bude nasazovat na květ či plody. Zlepší se půdní mikroflóra, omezí se výskyt škůdců, rostliny budou více chráněné.

Kvasnicový koktejl ocení nejenom balkonové či pokojové květiny, ale především rajčata, okurky, cukety či jahody. Stejně tak můžete hnojivo vyzkoušet i na orchideje nebo růže.