Začíná se totiž ozývat stále více členů světové vědecké komunity, kteří tvrdí, že existence deltakronu je nesmysl, a nová varianta tohoto typu neexistuje. Výsledky kyperských odborníků podle nich poznamenala laboratorní chyba.

Mezi prvními odborníky, kteří na možnou chybu upozornili, byla Krutika Kuppalli, která spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací. „Nic jako deltakron neexistuje. Jde o „laboratorní kontaminaci vzorků delty s fragmenty omikronu,“ napsala vědkyně na twitteru.

Okay people let’s make this a teachable moment, there is no such thing as #Deltacron (Just like there is no such thing as #Flurona ) #Omicron and #Delta did NOT form a super variant

A přidávají se k ní další. „Sekvence kyperského deltakronu, o které informovala média, se zdá být zcela jasnou kontaminací vzorku,“ vyjádřil se na Twitteru třeba virolog Tom Peacock z Imperial College London.

Small update: the Cypriot 'Deltacron' sequences reported by several large media outlets look to be quite clearly contamination - they do not cluster on a phylogenetic tree and have a whole Artic primer sequencing amplicon of Omicron in an otherwise Delta backbone.