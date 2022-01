Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se mělo od začátku pandemie do konce loňského roku opětovně nakazit covidem přes 25 tisíc lidí. Od nového roku do soboty 8. ledna 2022 k tomu navíc přibylo ještě dalších 3739 lidí. Vyšší denní přírůstky reinfekcí jsou patrné pouze až od nástupu podzimu, do poloviny října testy potvrzovaly denně nákazu jen několika málo jednotkám či desítkám lidem, na konci měsíce to už byly nižší stovky.