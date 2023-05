Klíštata jsou celosvětově rozšíření paraziti, kteří se živí krví obratlovců. Jejich revírem je tráva, jejich tempo je vražedné. A jsou opravdu krvelační. Pro každé vývojové stadium a rozmnožování potřebují prostě klíšťata jistou dávku krve. Její ztráta obvykle není problémem pro hostitele. Horší je to, že klíště je přenášečem patogenů na lidi i zvířata.

Klíště přenáší vážně nemoci | Foto: Shutterstock

Klíšťata mohou na člověka přenášet různé infekční nemoci. Jak uvádí německý web RKI, jednou z nejvýznamnějších je lymská borelióza, bakteriální infekce, která je primárně způsobena bakterií Borrelia burgdorferi ze skupiny spirochet.

Jak správně vytáhnout klíště:

Druhým nejčastějším onemocněním je klíšťová encefalitida způsobena viry TBE. Další onemocnění přenášená klíšťaty jako lidská granulocytární anaplazmóza, babezióza nebo různé rickettsiózy, se vyskytují jen výjimečně.

V Evropě přenáší boreliózu klíšťata typu Ixodes ricinus, nejčastěji larvy veliké 0,8 až 1 milimetr, které už samy mohly být infikovány přenosem patogenu na vajíčka dospělé samičky.

Klíšťata



Biologicky patří klíšťata do třídy pavoukovců. To je vidět například na osmi nohách dospělých jedinců. Přesněji je můžeme zařadit do podtřídy roztočů. Jedná se o vysoce specializovaného živočicha, který je stavbou těla i chováním výborně přizpůsoben svému prostředí.



Aktivní začínají být od teploty kolem osmi stupňů, nejvíce od května do července. Jako parazit potřebuje tento živočich jiné bytosti, aby se mohl živit jejich krví – podobně jako komár.



Doktor Dieter Hassler popisuje v knize Klíšťata tyto počáteční příznaky: „Začíná to lokální infekcí na kůži přisáním klíštěte po přenosu borelií. Ty se zde množí a pomalu pronikají dál. Pokud se po deseti až čtrnácti dnech dostaví u člověka imunitní reakce, obranné buňky proniknou do kůže, aby se zde utkaly s patogeny. Nyní je viditelný erytém. Klasické zarudnutí se projeví jen u zhruba šedesáti až sedmdesáti procent případů. Může přetrvávat měsíce a většinou se pomalu rozšiřuje od místa přisátí do okolí. Dalšími častými příznaky jsou mžitky před očima, teplotní výkyvy s pocity horka a chladu, motorické újmy jako obrna a ochrnutí se vyskytují jen vzácně.“

Příznaky mohou přetrvávat roky

Postižení si stěžují v mnoha případech také na bolesti hlavy, náhlé závratě a poruchy zraku, stejně jako zvýšený krevní tlak a nepříjemné bušení srdce po probuzení. Ve druhé fázi se mohou vyskytnout již první záněty kloubů.

Borelióza a hra o čas: kontrola je základ. Ochrnul mi i obličej, líčil pacient

U neléčené boreliózy může nastat několik měsíců až let po onemocnění extrémní únava, chronické poškození některých orgánů, především srdce, často se objevují poruchy paměti a spánku jako následek dlouhodobých zánětů. Pokračují také otoky velkých kloubů.

Léčba závisí ve velkém měřítku na stádiu onemocnění, v prvních fázích stačí podání antibiotik, v pokročilejším stádiu by se k nim mělo přidat také léčení symptomů.

Klíšťová encefalitida skýtá mnohá nebezpečí

Průběh onemocnění popisuje podrobně web Net Doktor. Při klíšťové encefalitidě se jedná o virový akutní zánět mozkových blan a případně i mozku a míchy.

Jako první se objevují příznaky podobné chřipce, později projevy vzniku onemocnění závisí na šíření zánětu v centrálním nervovém systému. Obvykle je to horečka, bolest hlavy, ztuhlost šíje, světloplachost, závratě, nevolnost a zvracení, poruchy polykání a řeči, paralýza, křeče a další.

Jaro je tady, oprašte repelenty. V lese se psem si dejte pozor i na bachyně

Léčba je možná pouze symptomaticky, např. léky proti bolesti a spazmolytiky. V případě neurologických příznaků jako je obrna, po odeznění nejtěžších symptomů eventuálně následuje fyzioterapie, ergoterapie nebo logopedie. V těžkých případech je pacient ošetřován na jednotce intenzivní péče.

Infekce se obvykle vyléčí bez následků. Čím je však zánět v centrálním nervovém systému rozsáhlejší, tím je pravděpodobnější, že bude mít vážný průběh a způsobí dlouhodobé následky. Asi jeden ze sta pacientů zemře.

Jak se chránit proti klíšťatům?

Preventivní opatření by se měla zaměřit prvotně na zamezení možnosti přisání klíštěte na tělo. To docílíme nošením přiléhavého oblečení, které pokryje celou postavu.

Ochrana před klíšťaty se dá vylepšit použitím repelentů. Na trhu je jich více druhů, lze vyrobit také podomácku jednoduše z hřebíčku, který necháme vylouhovat v alpě. Pak už výluh stačí dát jen do nádoby s rozprašovačem. Jeden z babských receptů uvádí také smíchat 1 díl jablečného octu s 2 díly vody. Případně můžete přidat několik kapek vonného olejíčku. Ideální je levandule nebo máta.

O klíštatech pro děti:

Jak se můžeme dočíst na webu Klub zdraví, dalším dobrým spojencem proti nechtěnému hostování parazita na naší krvi je skupina vitamínů B. Pach potu při jejich pravidelném užívání má specifický odér, nepříjemný nejen pro klíšťata, ale i pro další hmyz. Klíšťata také odpuzují bylinky jako levandule, tymián, máta, oregano, rozmarýn nebo pelyněk.

Pivo není tutovka

Nesporně je také efektivním opatřením prohlídka oblečení i kůže po pobytu v oblasti s častým výskytem parazita. Klíšťata mají rádi vlhká místa s tenkou kůží, jako je podpaží nebo třísla. Jako prevenci proti přenášeným chorobám nelze opomenout také vysoko účinné očkování na klíšťovou encefalitidu.

Objev z Brna. Vědci už znají lidské protilátky na klíšťovou encefalitidu

Mezi lidmi se šíří trochu zkreslená informace, že konzumace piva vás ochrání před kousnutím klíštěte.

Není to tak úplně pravda, jak se už dříve vyjádřil pro Deník vedoucí lékař Medicínského centra Praha Radek Klubal: „Já bych řekl, že ta úspěšnost je dejme tomu tak 30 až 40procentní. Je tam vitamín B stejně jako v pangaminu, který je vhodný pro děti. Ale neznamená to, že když všichni budeme jíst pangamin nebo pít nealkoholické pivo, tak že 90 procent lidí bude ochráněno.“